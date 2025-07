Chaitanya Baghel Arrested: जन्मदिन पर ED की तरफ से मिला धमाकेदार तोहफा, मुंह लटकाए हुए पहली तस्वीर आई सामने

Chaitanya Baghel Arrested: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित शराब घोटाले से जुड़ी चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के आवास पर नए सिरे से छापेमारी की। इस बीच, केंद्रीय एजेंसी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में नए सबूत मिलने के बाद, ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत भिलाई स्थित चैतन्य बघेल के घर की तलाशी ले रही है, जहाँ वह अपने पिता के साथ रहते हैं।

ईडी द्वारा चैतन्य बघेल को गिरफ्तार करने के बाद की तस्वीर सामने आई है, जिसमें चैतन्य कार में बैठे नजर आ रहे है। बता दें कि आज चैतन्य बघेल का जन्मदिन भी है। और इस बात की जानकारी खुद उनके पिता भूपेश बघेल ने मीडिया को दी है।

ईडी ने शुक्रवार सुबह शराब घोटाले को लेकर रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ कार्रवाई की। भूपेश बघेल के आवास समेत कई जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान ईडी ने धरना घोटाले से जुड़े अहम दस्तावेज भी जब्त किए और चैतन्य बघेल से पूछताछ की। ईडी सूत्रों के मुताबिक, कोई स्पष्ट जवाब न मिलने के कारण चैतन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ करना बेहद जरूरी था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बिट्टू के नाम से भी जाना जाता है। चैतन्य बघेल विक्टर पुरम नाम से अपार्टमेंट बनवाकर बेचते हैं। ये लग्ज़री अपार्टमेंट हैं। वह रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हैं। चैतन्य बघेल करोड़ों रुपये की संपत्ति के मालिक हैं।

#WATCH | On the arrest of his son by ED, Former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel says, “Congress is fighting against Adani. This strategy has been adopted to muzzle the opposition. They are now targeting my son, so that no one can raise their voice against Adani. We… pic.twitter.com/WvHqh7zYl4

— ANI (@ANI) July 18, 2025