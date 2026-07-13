ECINET Voter Registration New Rule: युवाओं को अब वोटर कार्ड के लिए देनी होंगी माता-पिता की ये जानकारी, जानें नया अपडेट

ECINET Voter Registration: देश में पहली बार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने जा रहे युवाओं के लिए चुनाव आयोग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया है. अब नए मतदाताओं को वोटर बनने के लिए सिर्फ अपनी जानकारी देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपने माता-पिता से जुड़ी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया की जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी. आयोग ने फॉर्म-6 के ऑनलाइन आवेदन में एक नया घोषणा-पत्र जोड़ दिया है, जिसे भरना जरूरी कर दिया गया है.

चुनाव आयोग के नए प्रावधान के अनुसार, पहली बार मतदाता बनने वाले आवेदकों को ये बताना होगा कि उनके माता-पिता पिछली SIR प्रक्रिया में शामिल हुए थे या नहीं. यदि ये जानकारी आवेदन के दौरान दर्ज नहीं की जाती है, तो ऑनलाइन फॉर्म आगे की प्रक्रिया के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा.

माता-पिता SIR में शामिल थे तो देनी होगी ये जानकारी

अगर आवेदक के माता-पिता पिछली विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं, तो उन्हें संबंधित विवरण भरना होगा. इसमें विधानसभा क्षेत्र की जानकारी, पोलिंग बूथ का पार्ट नंबर और मतदाता सूची में दर्ज क्रमांक शामिल हैं.

वहीं, यदि माता-पिता SIR प्रक्रिया में शामिल नहीं थे, तो आवेदक को इसकी जानकारी देने वाला ऑप्शन चुनना होगा. इसके बाद माता-पिता का नाम और उपलब्ध होने पर उनका ईपीआईसी यानी वोटर पहचान पत्र नंबर दर्ज करना होगा.

आयोग ने बताई बदलाव की वजह

चुनाव आयोग का कहना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य नए मतदाताओं की पहचान को ज्यादा आसानी से सत्यापित करना है. आयोग के मुताबिक, इससे मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और कई मामलों में आवेदकों को अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता कम हो सकती है.

आयोग ने ये भी साफ किया है कि SIR प्रक्रिया का मकसद योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल करना है. इसके साथ ही मृत, डुप्लीकेट, स्थानांतरित या ऐसे मतदाताओं के नाम हटाना है जो पात्रता पूरी नहीं करते.

नए नियम पर उठ रहे कानूनी सवाल

हालांकि चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर कुछ विशेषज्ञों ने सवाल भी उठाए हैं. उनका कहना है कि फॉर्म-6 का प्रारूप जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और मतदाता पंजीकरण नियमों के तहत निर्धारित किया गया है. ऐसे में इसमें बदलाव के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना और राजपत्र में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है.

विशेषज्ञों का तर्क है कि अभी तक इस तरह के किसी औपचारिक संशोधन की सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आई है. इसी कारण नई व्यवस्था की कानूनी प्रक्रिया को लेकर चर्चा जारी है.

SIR की पारदर्शिता को लेकर भी बहस

SIR प्रक्रिया को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठे हैं. संयुक्त राष्ट्र के कुछ विशेष दूतों ने इसकी पारदर्शिता को लेकर चिंता व्यक्त की थी. हालांकि चुनाव आयोग ने इन आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि पूरी प्रक्रिया संविधान और तय नियमों के अनुसार संचालित की जा रही है.