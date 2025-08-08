Home > देश > Bihar News: तेजस्वी यादव की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, फर्जी वोटर आईडी कार्ड को लेकर भेजा गया नोटिस…बिहार के पूर्व सीएम को ECI का अल्टीमेटम

EC Notice To Tejashwi Yadav: भारत के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को राजद नेता तेजस्वी यादव को कड़ी चेतावनी देते हुए दावा किया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को दिखाया गया उनका मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) 'फर्जी' है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 8, 2025 22:15:00 IST

EC Notice To Tejashwi Yadav: भारत के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को राजद नेता तेजस्वी यादव को कड़ी चेतावनी देते हुए दावा किया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को दिखाया गया उनका मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) ‘फर्जी’ है। आयोग ने बिहार के पूर्व विपक्षी नेता से 16 अगस्त तक अपना दूसरा ईपीआईसी कार्ड जमा करने के लिए भी समय सीमा तय की है।

EC ने तेजस्वी यादव को भेजा नोटिस

एजेंसी पीटीआई ने बताया कि, तेजस्वी यादव को भेजे गए एक नए नोटिस में, चुनाव आयोग ने कहा है कि फर्जी सरकारी दस्तावेज़ों की जालसाजी और उनका इस्तेमाल करना एक अपराध है और यादव द्वारा उद्धृत ईपीआईसी नंबर वाला मतदाता पहचान पत्र आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया था, समाचार ।

पत्र में लिखा है, “ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त ईपीआईसी कार्ड फर्जी है। कानून की नज़र में फर्जी सरकारी दस्तावेज़ों की जालसाजी और उनका इस्तेमाल करना एक अपराध है। आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि आप 16/08/2025 शाम 5 बजे तक अपना फर्जी ईपीआईसी कार्ड जमा कर दें।”

पटना (सदर) के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और दीघा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन अधिकारी (ईआरओ) द्वारा भेजा गया यह नवीनतम नोटिस, तेजस्वी यादव को पहले भेजे गए एक पत्र के बाद आया है। उस पत्र में, अधिकारी ने राजद नेता से जाँच के लिए संबंधित मतदाता पहचान पत्र सौंपने का आग्रह किया था, क्योंकि आधिकारिक तौर पर जारी न होने के बावजूद, इसके अस्तित्व का दावा किया गया था।

ईआरओ के अनुसार, कई वर्षों तक मतदाता सूचियों की समीक्षा करने पर तेजस्वी यादव द्वारा उपलब्ध कराए गए मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।

तेजस्वी यादव ने किया था बड़ा दावा

यह विवाद तब शुरू हुआ जब तेजस्वी यादव ने 2 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि नवीनतम मसौदा मतदाता सूची में उनके मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर की खोज करने पर “कोई रिकॉर्ड नहीं मिला” परिणाम मिला।

जब पटना जिला प्रशासन ने उनके दावे का खंडन किया, तो यादव ने आरोप लगाया कि उनका मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर ‘बदल दिया गया’ है। बाद में, उन्होंने अधिकारियों द्वारा बताए गए नंबर वाला मतदाता पहचान पत्र अपने पास होने की बात स्वीकार की, लेकिन तर्क दिया कि अधिकारियों ने ही उन्हें दो मतदाता पहचान पत्र जारी किए थे।

इस हफ़्ते की शुरुआत में, तेजस्वी यादव ने पटना के चुनाव अधिकारियों पर अपनी गलती के लिए उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया था, क्योंकि उन्होंने उन्हें दो EPIC नंबर होने के मामले में नोटिस भेजा था।

