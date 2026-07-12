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वोटर बनने के नियम बदले? EC के Form-6 में अब मांगी जा रही माता-पिता की वोटर डिटेल्स

ECI Online Form 6: पहली बार, इलेक्शन कमीशन के इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑनलाइन वर्जन, जिसे फॉर्म 6 के नाम से जाना जाता है, में एक नया सेक्शन है जो एप्लीकेंट के माता-पिता का स्टेटस, इलेक्टोरल रोल के पिछले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के मुकाबले जानना चाहता है, जबकि कानूनी फॉर्म में खुद कोई बदलाव नहीं किया गया है.

By: Shristi S | Published: July 12, 2026 9:00:10 AM IST

वोटर बनने के नियम बदले? EC के Form-6 में अब मांगी जा रही माता-पिता की वोटर डिटेल्स
वोटर बनने के नियम बदले? EC के Form-6 में अब मांगी जा रही माता-पिता की वोटर डिटेल्स


ECI Changes Form 6: पहली बार, इलेक्शन कमीशन के इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑनलाइन वर्जन, जिसे फॉर्म 6 के नाम से जाना जाता है, में एक नया सेक्शन है जो एप्लीकेंट के माता-पिता का स्टेटस, इलेक्टोरल रोल के पिछले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के मुकाबले जानना चाहता है, जबकि कानूनी फॉर्म में खुद कोई बदलाव नहीं किया गया है.

यह तब हुआ है जब पिछले साल शुरू हुए EC के SIR में 10 राज्यों और तीन UTs में इलेक्टोरल रोल से 5.58 करोड़ से ज़्यादा नाम हटा दिए गए हैं, जिससे उनके बच्चों पर पड़ने वाले असर के बारे में सवाल उठ रहे हैं. पश्चिम बंगाल के मामले में, जिसमें एक बहुत पहले हुआ प्रोसेस देखा गया, 27 लाख से ज़्यादा इलेक्टर्स के नाम फैसले के दौरान हटा दिए गए और वे अप्रैल के चुनावों में वोट नहीं दे पाए, क्योंकि उनकी अपील ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग हैं.

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फॉर्म का ये पार्ट सभी राज्यों और  UTs के एप्लीकेंट्स को दिख रहा

शनिवार को EC के ECINET पोर्टल पर, फॉर्म 6 के पार्ट J और K के बीच एक बिना लिखा हुआ “डिक्लेरेशन फॉर्म” पार्ट दिखाया गया, जिसमें पिछले SIR में एप्लीकेंट या उनके माता-पिता की डिटेल्स मांगी गई थीं. लेकिन उसी पोर्टल पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध फॉर्म 6 की कॉपी, जो फिजिकली भरने और जमा करने के लिए है, उसमें यह नया डिक्लेरेशन पार्ट शामिल नहीं है.

फॉर्म का यह पार्ट उन सभी राज्यों और UTs के एप्लीकेंट्स को दिख रहा था, जहां SIR 2025-2026 में खत्म हो गया है या अभी चल रहा है, सिवाय बिहार के, जो पिछले साल जून में SIR करने वाला पहला राज्य था, और असम, जहां EC ने SIR न करने का फैसला किया है. 

एप्लीकेंट को मिलेंगे तीन ऑप्शन

हालांकि नए पार्ट को जरूरी मार्क नहीं किया गया है, लेकिन यूजर इसे पूरा किए बिना सबमिशन की ओर आगे नहीं बढ़ सकता.

इसमें एप्लीकेंट से तीन ऑप्शन में से चुनने को कहा जाता है: 

1. मेरा नाम पिछले SIR के इलेक्टोरल रोल में है; 
2. मेरे माता-पिता का नाम (पिता, माता, दादा, दादी) पिछले SIR के इलेक्टोरल रोल में है; 
3. न तो मेरा नाम और न ही मेरे माता-पिता का नाम पिछले SIR के इलेक्टोरल रोल में है”.

पहले दो ऑप्शन चुनने के बाद, एप्लीकेंट को विधानसभा चुनाव क्षेत्र, बूथ नंबर और अपने या अपने माता-पिता के नाम का सीरियल नंबर देना होता है, जो पिछले SIR में था, जो 2000 के दशक की शुरुआत में या इस साल की शुरुआत में 12 राज्यों/UTs के लिए हुआ था. अगर एप्लीकेंट को डिटेल्स नहीं मिलती हैं, तो तीसरा ऑप्शन चुनना ही एकमात्र ऑप्शन है. लेकिन पोर्टल यह नहीं बताता कि अगर एप्लीकेंट आखिरी ऑप्शन चुनता है तो क्या होगा.

पिछले साल भी EC ने मांगीं थी यहीं डिटेल्स 

EC ने पिछले साल 12 राज्यों/UTs में SIR के दौरान और 19 राज्यों/UTs में चल रहे SIR में मौजूदा वोटरों के लिए अपने एन्यूमरेशन फॉर्म में यही डिटेल्स मांगी थीं, लेकिन तब से लॉ मिनिस्ट्री के सभी गजट नोटिफिकेशन देखने से पता चलता है कि नए वोटरों के लिए फॉर्म 6 में तब से कोई बदलाव नहीं किया गया है जब से EC ने पिछले साल जून में SIR शुरू किया था.

केंद्र सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 के सेक्शन 28 के तहत नियमों को नोटिफाई करने का अधिकार है और फॉर्म 6, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के ऐसे ही एक नियम से निकला है. यह एक्ट खुद संविधान के आर्टिकल 326 से निकला है, जो उन सभी वयस्क नागरिकों को वोटर के तौर पर एनरोल करने के अधिकार की गारंटी देता है जो किसी खास चुनाव क्षेत्र में आम तौर पर रहते हैं और किसी और तरह से डिसक्वालिफाई नहीं हुए हैं.

मामले पर अधिकारियों का क्या कहना है?

RP एक्ट, 1950 के सेक्शन 28 में लिखा है, केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन से सलाह करने के बाद, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के जरिए, इस एक्ट के मकसद को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है.

पहले, फॉर्म 6 में बदलाव के लिए पार्लियामेंट द्वारा एक्ट में ही बदलाव और/या लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री द्वारा नियमों में बदलाव और नोटिफिकेशन की जरूरत होती थी. नाम न बताने की शर्त पर EC के दो सीनियर पूर्व अधिकारियों ने कहा कि फॉर्म में किसी भी बदलाव के लिए कम से कम लॉ मिनिस्ट्री द्वारा बदलाव और नोटिफिकेशन की जरूरत होगी क्योंकि EC के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है.

एक पूर्व अधिकारी ने कहा EC खुद से फॉर्म में कॉमा भी नहीं लगा सकता. उदाहरण के लिए, 2021 में पार्लियामेंट ने एक्ट में बदलाव करके EC को वोटर्स के आधार नंबर इकट्ठा करने की इजाजत दी, जिसके बाद लॉ मिनिस्ट्री के लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने 17 जून, 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी करके रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स और फॉर्म 6 में जरूरी बदलाव किए.

EC ने कमेंट के लिए रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया

EC ने कमेंट के लिए रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी राजीव मणि से बार-बार कोशिश करने के बाद भी संपर्क नहीं हो सका. फॉर्म 6 उन लोगों के लिए कानूनी फॉर्म है जो 18 साल के होने या भारतीय नागरिकता लेने के बाद नए एलिजिबल हुए हैं या हटाए गए वोटर्स जो नए सिरे से अप्लाई करना चाहते हैं. मौजूदा फॉर्म 6, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 में पब्लिश होता है, एप्लीकेंट से उन परिवार के सदस्यों का नाम और EPIC नंबर देने के लिए कहता है जिनके साथ वे अभी रहते हैं.

Tags: Election Commissionhome-hero-pos-1sir
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