ECI on Rahul Gandhi: इसका कोई मतलब नहीं… राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर चुनाव आयोग ने एक-एक कर गिनवाए नियम, कहा- ‘पुरानी बोतल में नई शराब’

ECI on Rahul Gandhi: शुक्रवार 8 अगस्त कोचुनाव आयोग ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही पुरानी बात दोहराई। चुनाव आयोग ने कहा, “यह बात 2018 में तत्कालीन मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कही थी। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वही राग अलाप रहे हैं। पुरानी बोतल में नई शराब।”

सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के बारे में चुनाव आयोग ने क्या कहा?

चुनाव आयोग के पैनल ने कहा कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मशीन से पढ़ी जा सकने वाली मतदाता सूची उपलब्ध कराने की कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा, “कोई भी पीड़ित उम्मीदवार 45 दिनों के भीतर संबंधित उच्च न्यायालय में अपने चुनाव को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका दायर कर सकता है।”

राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा, “अगर चुनाव याचिका (ईपी) दायर की जाती है, तो सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रख ली जाती है। अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है, जब तक कि किसी का मतदाता की निजता का उल्लंघन करने का इरादा न हो। उदाहरण के लिए, 1 लाख मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा में 1 लाख दिन लगेंगे, यानी लगभग 273 साल और इससे कोई कानूनी निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है।”

‘महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दिया जवाब’

चुनाव आयोग ने कहा, “राहुल गांधी ऐसे कई आरोप लगा रहे हैं और मीडिया में भी छप रहे हैं, जबकि उन्होंने कभी कोई लिखित शिकायत नहीं की है। उन्होंने दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया था। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक वकील ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था। हमारा जवाब 24 दिसंबर 2024 को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। फिर भी राहुल गांधी का दावा है कि चुनाव आयोग ने कभी जवाब नहीं दिया।”

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछे ये सवाल

इससे पहले, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे थे। पहला- विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही? आप क्या छिपा रहे हैं? दूसरा- सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों? किसके आदेश पर? तीसरा- फ़र्ज़ी वोटिंग और वोटर लिस्ट में हेराफेरी क्यों की गई? चौथा- विपक्षी नेताओं को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, क्यों? पाँचवाँ- साफ़-साफ़ बताइए, क्या चुनाव आयोग अब भाजपा का एजेंट बन गया है?

