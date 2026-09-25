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SIR के बीच ECI के BLO ऐप में आया ‘Mark VIP’ फीचर, क्या है इसका मतलब और कैसे होगा इस्तेमाल?

Mark VIP Feature: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) के लिए इस्तेमाल होने वाले BLO ऐप में 'Mark VIP' फीचर जोड़ा है.

By: Shristi S | Published: September 25, 2026 7:05:56 PM IST

SIR के बीच ECI के BLO ऐप में आया 'Mark VIP' फीचर
SIR के बीच ECI के BLO ऐप में आया 'Mark VIP' फीचर


ECI Mark VIP Feature: देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा एक नया डिजिटल अपडेट सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक, भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) के लिए इस्तेमाल होने वाले BLO ऐप में ‘Mark VIP’ फीचर जोड़ा है. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक, ऐप को 30 जुलाई को इस फीचर के साथ अपडेट किया गया था. हालांकि, ECI की ओर से अब तक यह साफ नहीं किया गया कि इस फीचर को शुरू करने की तत्काल वजह क्या थी.

क्या है ‘Mark VIP’ फीचर ?

इस फीचर के जरिए BLO किसी मतदाता के रिकॉर्ड को VIP Elector के तौर पर मार्क कर सकते हैं. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, दिल्ली और हरियाणा में BLOs ने इस मॉड्यूल के अपने ऐप पर उपलब्ध होने की पुष्टि की है. वहीं पश्चिम बंगाल के BLOs ने बताया कि नवंबर 2025 में वहां हुए SIR के दौरान यह सुविधा ऐप में मौजूद नहीं थी. 

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रिपोर्ट में दिल्ली के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि BLO द्वारा किसी मतदाता को VIP के तौर में मार्क करने के बाद उ एंट्री की जांच AERO, ERO और इसके बाद CEO कार्यालय के स्तर पर की जाती है. नई दिल्ली जिले में करीब 1000 VIP Electors होने की बात अधिकारी ने कही है.

क्या VIP वोटर को अलग सुविधा मिलेगी?

अधिकारियों के मुताबिक, इस मार्किंग का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया के दौरान ऐसे मतदाताओं को सुविधा उपलब्ध कराना और उनके फॉर्म से जुड़ी प्रक्रिया को व्यवस्थित करना है. एक कालकाजी BLO ने बताया कि फीचर का इस्तेमाल VIP मतदाताओं की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि उनके फॉर्म में परेशानी न हो. हालांकि, यह सुविधा मतदाताओं को SIR की जांच या नोटिस प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर नहीं करती. 

क्या VIP Elector की व्यवस्था नई है?

यहां तक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चुनाव आयोग के नियमों में Marked Electors की व्यवस्था पहले से मौजूद है. ECI के मार्च 2023 के Manual on Electoral Rolls में सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, घोषित पदों पर बैठे लोगों तथा कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेल, न्यायपालिका और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े कुछ व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में प्लैग करने का प्रावधान दिया गया है. इसका मकसद ऐसे मतदाताओं के नामों को ड्राफ्ट रोल में बनाए रखने और गलत तरीके से नाम हटने की संभावना को कम करना है. 

VIP मार्क होने का मतलब क्या नाम बिना जांच जुड़ जाएगा?

रिपोर्ट के मुताबिक, VIP के तौर पर मार्क किए गए मतदाताओं को ड्राफ्ट रोल में शामिल करने की प्रक्रिया अलग तरीके से की जा सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे क्लेम और ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया से मुक्त हो जाते हैं. जरूरत पड़ने पर उन्हें नोटिस दिया  जा सकता है. दिल्ली CEO कार्यालय के अधिकारी के मुताबिक, ऐसे मतदाताओं को प्रक्रिया के दौरान सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है. 

ECI से फीचर पर आधिकारिक जवाब का इंतजार

Mark VIP फीचर ऐसे समय सामने आया है जब दिल्ली में SIR को लेकर मतदाताओं को भेजे गए नोटिस और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया पर सार्वजनिक चर्चा चल रही है. HT ने ECI से फीचर की शुरुआत और इसके अधिकारिक आधार को लेकर प्रतिक्रिया मांगी थी, लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित होने तक आयोग की ओर से जवाब नहीं मिला था.

Tags: ECIsir
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