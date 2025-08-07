Home > देश > EC vs Rahul Gandhi: बुरे फंसे सोनिया के ‘लाल’? राहुल गांधी ने किया ‘वोट चोरी’ का दावा तो चुनाव आयोग ने मांग लिया सबूत

EC vs Rahul Gandhi: कर्नाटक चुनाव आयोग ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनके "वोट चोरी" के दावे के समर्थन में एक औपचारिक घोषणापत्र जमा करने को कहा, जिसमें मतदाता सूची में कथित रूप से गलत तरीके से शामिल किए गए मतदाताओं के नाम भी शामिल हों, ताकि आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके।

Published: August 7, 2025 16:34:00 IST

Rahul Gandhi News: कर्नाटक चुनाव आयोग ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनके “वोट चोरी” के दावे के समर्थन में एक औपचारिक घोषणापत्र जमा करने को कहा, जिसमें मतदाता सूची में कथित रूप से गलत तरीके से शामिल किए गए मतदाताओं के नाम भी शामिल हों, ताकि आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके।

यह कहते हुए कि मतदाता सूची पारदर्शी तरीके से तैयार की गई है, कर्नाटक चुनाव आयोग ने कहा: “चुनाव परिणामों पर केवल माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका के माध्यम से ही सवाल उठाया जा सकता है।”

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को लिखे एक पत्र में कहा, “आपसे अनुरोध है कि आप मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20(3)(बी) के तहत संलग्न घोषणापत्र/शपथ पर हस्ताक्षर करके ऐसे मतदाताओं के नाम सहित वापस भेजें ताकि आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके।”

मतदाता सूची के संबंध में झूठी घोषणा करना दंडनीय

पत्र के साथ संलग्न घोषणा पत्र में कहा गया है कि झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करना बीएनएस की धारा 227 के तहत दंडनीय है, और मतदाता सूची के संबंध में झूठी घोषणा करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय है।

चुनाव आयोग पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल ने कहा: “मैं यह बात सबके सामने सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ। इसे शपथ के रूप में लें। यह उनका डेटा है, और हम उनका डेटा प्रदर्शित कर रहे हैं। यह हमारा डेटा नहीं है।”

उन्होंने आगे कहा, “दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस जानकारी से इनकार नहीं किया है।”

‘यह चुनाव आयोग का डेटा है’

कांग्रेस नेता ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, “मैं एक राजनेता हूँ। मैं लोगों से जो कहता हूँ, वही मेरा वचन है। मैं इसे सार्वजनिक रूप से सभी से कह रहा हूँ। इसे शपथ की तरह लीजिए। यह उनका डेटा है, और हम उनका डेटा प्रदर्शित कर रहे हैं। यह हमारा डेटा नहीं है। यह चुनाव आयोग का डेटा है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस जानकारी से इनकार नहीं किया है। उन्होंने यह नहीं कहा है कि जिस मतदाता सूची की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वह गलत है। आप उन्हें गलत क्यों नहीं कहते? क्योंकि आप सच्चाई जानते हैं। आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि आपने पूरे देश में ऐसा किया है।”

कर्नाटक के सीईओ ने यह भी कहा कि कर्नाटक में सांसदों के चुनाव को अब चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि चुनाव याचिका की अवधि समाप्त हो चुकी है।

राहुल गांधी ने गुरुवार को हालिया चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाया और चुनाव आयोग पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया।उन्होंने एक प्रेस वार्ता में दावा किया, “चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनाव चुराने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत की।”

महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए चुनावों का उल्लेख करते हुए गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के परिणामों ने चुनावी गड़बड़ी के बारे में भारतीय गुट के लंबे समय से चले आ रहे संदेह की पुष्टि कर दी है।

