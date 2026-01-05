वोटर लिस्ट पर सवाल, क्रिकेटर को नोटिस…SIR सुनवाई के लिए EC ने मोहम्मद शमी को तलब; कोलकाता में मचा घमासान

Mohammed Shami SIR Hearing In Kolkata: चुनाव आयोग ने भारतीय क्रिकेट टीम के तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ को पिछले साल 16 दिसंबर को शुरू हुई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए बुलाया है.

सोमवार को जारी किया गया नोटिस

सोमवार को दक्षिण कोलकाता के जादवपुर इलाके में कार्तजू नगर स्कूल से नोटिस जारी किए गए, जिसमें उन्हें असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO) के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया. नोटिस के मुताबिक, शमी तय सुनवाई में शामिल नहीं हो सके क्योंकि वह राजकोट में विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

शमी कोलकाता नगर निगम (KMC) वार्ड नंबर 93 में वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, जो रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है. हालांकि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था, लेकिन वह कई सालों से कोलकाता के स्थायी निवासी हैं.

EC ने क्यों किया दोनों भाईयों को तलब?

चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, शमी और उनके भाई के नाम उनके एन्यूमरेशन फॉर्म में गड़बड़ियों के कारण सुनवाई की लिस्ट में आए हैं. ये मुद्दे वंश मैपिंग और सेल्फ-मैपिंग में विसंगतियों से संबंधित हैं.

सीएम ममता बनर्जी ने EC प्रमुख को लिखा पत्र

शमी की सुनवाई 9 से 11 जनवरी के बीच होनी तय है. इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखकर पूछा था कि SIR के मुख्य लक्ष्य क्या हैं और यह भी सवाल किया था कि क्या चुनाव निकाय को इसकी जानकारी है.

उन्होंने लिखा, “हालांकि इस प्रक्रिया को समयबद्ध बताया गया है, लेकिन कोई स्पष्ट, पारदर्शी या समान रूप से लागू होने वाली समय-सीमा नहीं है. अलग-अलग राज्य अलग-अलग मानदंड अपना रहे हैं, और समय-सीमा को मनमाने ढंग से बदला जा रहा है, जो स्पष्टता, तैयारी और प्रक्रियात्मक समझ की भारी कमी को दर्शाता है.”

ममता बनर्जी ने प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठाए सवाल

चुनाव निकाय प्रमुख को लिखे अपने पत्र में, उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं है और कोई उचित संदेश नहीं दिया गया है, यह कहते हुए कि इस प्रक्रिया में कोई भी “त्रुटि, अस्पष्टता या अनिश्चितता गंभीर विसंगतियों को जन्म दे सकती है, जिसमें वास्तविक मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने की संभावना भी शामिल है – यह एक ऐसा परिणाम है जो कानून के शासन द्वारा शासित संवैधानिक लोकतंत्र में पूरी तरह से अस्वीकार्य है.”

चुनाव वाले बंगाल के लिए अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी. दिसंबर में प्रकाशित SIR ड्राफ्ट सूची से 58 लाख से ज़्यादा नाम हटा दिए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार, कहा- जनरल कैटेगरी की नौकरी में भी SC/ST/OBC का हक