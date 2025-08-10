Home > देश > Vijay Sinha Voter Card Controversy: ‘चुनाव आयोग चाहे तो…’, डिप्टी CM के दो वोटर आईडी कार्ड को लेकर मचे दंगल पर सामने आए चिराग पासवान, तेजस्वी को धो डाला

Vijay Sinha Voter Card Controversy: ‘चुनाव आयोग चाहे तो…’, डिप्टी CM के दो वोटर आईडी कार्ड को लेकर मचे दंगल पर सामने आए चिराग पासवान, तेजस्वी को धो डाला

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग चाहे तो उप-मुख्यमंत्री से भी जवाब मांग सकता है और गहन जाँच भी कर सकता है।

Published By: Ashish Rai
Published: August 10, 2025 18:15:16 IST

Vijay Sinha Voter Card Controversy: ‘चुनाव आयोग चाहे तो…’, डिप्टी CM के दो वोटर आईडी कार्ड को लेकर मचे दंगल पर सामने आए चिराग पासवान, तेजस्वी को धो डाला

Vijay Sinha Voter Card Controversy: बिहार के उप-मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के दो वोटर आईडी कार्ड होने के आरोपों पर राजनीतिक बयानबाजी तेज़ हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खुलासे के बाद हाजीपुर पहुँचे लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए कहा कि ये आरोप वही नेता लगा रहे हैं जिनके खुद दो वोटर कार्ड हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग चाहे तो उप-मुख्यमंत्री से भी जवाब मांग सकता है और गहन जाँच भी कर सकता है।

Liu Jianchao detention in China: चीन में तगड़ी उठापठक, मंत्री बनने जा रहे लियू जियानचाओ को पुलिस ने उठाया, जानिए क्या है बवाल मामला?

तेजस्वी पर सीधा हमला

चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव पर भी दो वोटर आईडी कार्ड होने का आरोप है, इसलिए उनका विजय सिन्हा पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने भी इस मामले में तेजस्वी से जवाब माँगा है। चिराग ने कहा कि जब आपके खिलाफ भी मामला है, तो किसी और पर आरोप लगाना और सवाल उठाना ठीक नहीं है।

राहुल गांधी और कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा

कर्नाटक में राहुल गांधी के बयानों का ज़िक्र करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि राहुल जी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। क्या वह यह कहना चाह रहे हैं कि कर्नाटक में उनकी सरकार फ़र्ज़ी वोटरों से बनी है? उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनिंदा राज्यों में चुनाव नतीजों को स्वीकार कर लेता है और जहाँ हारता है, वहाँ धांधली का आरोप लगाने लगता है।

मतदाता सूची पर उठे सवाल

मतदाता सूची में खामियों पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि अगर किसी को संदेह है, तो उसे ठीक करने का एकमात्र तरीका ‘गहन पुनरीक्षण’ है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग एसएआर (विशेष सारांश पुनरीक्षण) करता है, तो उस पर सवाल उठाने के बजाय, प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप खुद दिखाते हैं कि एक मतदाता चार जगहों पर वोट डाल रहा है, फर्जी मतदाता बनाए गए हैं और जब उसे ठीक करने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो आप उस पर हंगामा मचाते हैं।

भारत से बदला लेने के चक्कर में PAK ने अपने ही पैर पर मारी कुल्हाड़ी, 4 अरब का हो गया नुकसान…रोते हुए रक्षा मंत्री ने…

Tags: bihar chunav 2025vijay sinha voter card controversy
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन 5 चीजों को खाने से तेजी से बढ़ जाता...

August 10, 2025

Brain Fog के शिकार तो नहीं हो रहे आप, ये...

August 10, 2025

हेयर डाई लगाने से हो सकते है ये बड़े नुकसान

August 10, 2025

क्या आपको पता है खाने के बाद क्यों खाया जाता...

August 9, 2025

खाना शुरू कर दे बादाम, ये 5 बीमारियां रहेंगी कोसों...

August 9, 2025

मजे-मजे से खा रहे है मैगी, नुकसान सुन दंग रह...

August 9, 2025
Vijay Sinha Voter Card Controversy: ‘चुनाव आयोग चाहे तो…’, डिप्टी CM के दो वोटर आईडी कार्ड को लेकर मचे दंगल पर सामने आए चिराग पासवान, तेजस्वी को धो डाला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Vijay Sinha Voter Card Controversy: ‘चुनाव आयोग चाहे तो…’, डिप्टी CM के दो वोटर आईडी कार्ड को लेकर मचे दंगल पर सामने आए चिराग पासवान, तेजस्वी को धो डाला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vijay Sinha Voter Card Controversy: ‘चुनाव आयोग चाहे तो…’, डिप्टी CM के दो वोटर आईडी कार्ड को लेकर मचे दंगल पर सामने आए चिराग पासवान, तेजस्वी को धो डाला
Vijay Sinha Voter Card Controversy: ‘चुनाव आयोग चाहे तो…’, डिप्टी CM के दो वोटर आईडी कार्ड को लेकर मचे दंगल पर सामने आए चिराग पासवान, तेजस्वी को धो डाला
Vijay Sinha Voter Card Controversy: ‘चुनाव आयोग चाहे तो…’, डिप्टी CM के दो वोटर आईडी कार्ड को लेकर मचे दंगल पर सामने आए चिराग पासवान, तेजस्वी को धो डाला
Vijay Sinha Voter Card Controversy: ‘चुनाव आयोग चाहे तो…’, डिप्टी CM के दो वोटर आईडी कार्ड को लेकर मचे दंगल पर सामने आए चिराग पासवान, तेजस्वी को धो डाला
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?