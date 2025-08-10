Vijay Sinha Voter Card Controversy: ‘चुनाव आयोग चाहे तो…’, डिप्टी CM के दो वोटर आईडी कार्ड को लेकर मचे दंगल पर सामने आए चिराग पासवान, तेजस्वी को धो डाला

Vijay Sinha Voter Card Controversy: बिहार के उप-मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के दो वोटर आईडी कार्ड होने के आरोपों पर राजनीतिक बयानबाजी तेज़ हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खुलासे के बाद हाजीपुर पहुँचे लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए कहा कि ये आरोप वही नेता लगा रहे हैं जिनके खुद दो वोटर कार्ड हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग चाहे तो उप-मुख्यमंत्री से भी जवाब मांग सकता है और गहन जाँच भी कर सकता है।

Liu Jianchao detention in China: चीन में तगड़ी उठापठक, मंत्री बनने जा रहे लियू जियानचाओ को पुलिस ने उठाया, जानिए क्या है बवाल मामला?

तेजस्वी पर सीधा हमला

चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव पर भी दो वोटर आईडी कार्ड होने का आरोप है, इसलिए उनका विजय सिन्हा पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने भी इस मामले में तेजस्वी से जवाब माँगा है। चिराग ने कहा कि जब आपके खिलाफ भी मामला है, तो किसी और पर आरोप लगाना और सवाल उठाना ठीक नहीं है।

राहुल गांधी और कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा

कर्नाटक में राहुल गांधी के बयानों का ज़िक्र करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि राहुल जी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। क्या वह यह कहना चाह रहे हैं कि कर्नाटक में उनकी सरकार फ़र्ज़ी वोटरों से बनी है? उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनिंदा राज्यों में चुनाव नतीजों को स्वीकार कर लेता है और जहाँ हारता है, वहाँ धांधली का आरोप लगाने लगता है।

मतदाता सूची पर उठे सवाल

मतदाता सूची में खामियों पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि अगर किसी को संदेह है, तो उसे ठीक करने का एकमात्र तरीका ‘गहन पुनरीक्षण’ है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग एसएआर (विशेष सारांश पुनरीक्षण) करता है, तो उस पर सवाल उठाने के बजाय, प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप खुद दिखाते हैं कि एक मतदाता चार जगहों पर वोट डाल रहा है, फर्जी मतदाता बनाए गए हैं और जब उसे ठीक करने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो आप उस पर हंगामा मचाते हैं।

भारत से बदला लेने के चक्कर में PAK ने अपने ही पैर पर मारी कुल्हाड़ी, 4 अरब का हो गया नुकसान…रोते हुए रक्षा मंत्री ने…