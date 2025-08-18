Home > देश > Earthquake: असम के नागांव में कांपी धरती, आया 4.3 तीव्रता का भूकंप

Earthquake: असम के नागांव में कांपी धरती, आया 4.3 तीव्रता का भूकंप

Earthquake: असम के नागांव जिले में णहसूस किए गए भूकंप के झटके, पूरे क्षेत्र में झटके महसूस किए गए

Published: August 18, 2025 14:31:00 IST

Earthquake: राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने सोमवार को बताया कि असम के नागांव जिले में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। तेजपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया यह भूकंप आज दोपहर लगभग 12.09 बजे महसूस किया गया।

एनसीएस ने X पर पोस्ट किया, “भूकंपीय तीव्रता: 4.3, दिनांक: 18/08/2025 12:09:33 IST, अक्षांश: 26.28 उत्तर, देशांतर: 92.71 पूर्व, गहराई: 35 किलोमीटर, स्थान: नागांव, असम।”

इस बीच, 17 अगस्त को शाम 5:30 बजे राजस्थान के चुरू क्षेत्र में 3.1 तीव्रता का एक और भूकंप दर्ज किया गया। 10 किलोमीटर की गहराई पर महसूस किया गया यह भूकंप 7.56 अक्षांश और 74.01 देशांतर पर आया।

खबर अपडेट हो रही है….

