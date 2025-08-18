Earthquake: असम के नागांव में कांपी धरती, आया 4.3 तीव्रता का भूकंप

Earthquake: राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने सोमवार को बताया कि असम के नागांव जिले में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। तेजपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया यह भूकंप आज दोपहर लगभग 12.09 बजे महसूस किया गया।
एनसीएस ने X पर पोस्ट किया, “भूकंपीय तीव्रता: 4.3, दिनांक: 18/08/2025 12:09:33 IST, अक्षांश: 26.28 उत्तर, देशांतर: 92.71 पूर्व, गहराई: 35 किलोमीटर, स्थान: नागांव, असम।”
EQ of M: 4.3, On: 18/08/2025 12:09:33 IST, Lat: 26.28 N, Long: 92.71 E, Depth: 35 Km, Location: Nagaon, Assam.
इस बीच, 17 अगस्त को शाम 5:30 बजे राजस्थान के चुरू क्षेत्र में 3.1 तीव्रता का एक और भूकंप दर्ज किया गया। 10 किलोमीटर की गहराई पर महसूस किया गया यह भूकंप 7.56 अक्षांश और 74.01 देशांतर पर आया।
