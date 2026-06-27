Earthquake: दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, अफगानिस्तान में था एपिसेंटर

Earthquake: दिल्ली, जम्मू-कश्मीर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में शनिवार शाम भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत फैल गई और कई जगहों पर लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए. भारत सरकार की भूकंप गतिविधियों की निगरानी करने वाली एजेंसी, नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई.

6.2 थी भूकंप की तीव्रता

एनसीएस ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी देते हुए बताया, “27 जून 2026 को शाम 7:04:51 बजे आए भूकंप की तीव्रता 6.2 थी. इसका केंद्र अफगानिस्तान में 36.442 डिग्री उत्तर अक्षांश और 70.672 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित था. भूकंप की गहराई 215 किलोमीटर थी.”

वहीं, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के मुताबिक, भूकंप का केंद्र पूर्वोत्तर अफगानिस्तान के जुर्म शहर से लगभग 43 किलोमीटर दक्षिण में था.भूकंप के झटके दिल्ली-एनसीआर, जम्मू-कश्मीर और उत्तर भारत के कई अन्य इलाकों में महसूस किए गए. हालांकि, फिलहाल किसी बड़े नुकसान या जान-माल के हताहत होने की सूचना नहीं है.

वेनेजुएला में भूकंप से तबाही

गौरतलब है कि यह भूकंप ऐसे समय आया है जब कुछ दिन पहले ही वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई थी. बुधवार शाम वहां एक मिनट के भीतर दो बड़े भूकंप आए थे, जिनमें 920 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग घायल हुए थे. संयुक्त राष्ट्र के राहत प्रमुख टॉम फ्लेचर के अनुसार, वेनेजुएला में अब भी 50,000 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं.