Earthquake: दिल्ली से लेकर लद्दाख तक कांप उठी धरती, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता; केंद्र सरकार ने जारी की अडवाइजरी

Earthquake Today : दिल्ली और लेह लद्दाख में सोमवार दोपहर भूकंप से धरती कांप उठी. दोनों जगह भूकंप के कई तगड़े झटके महसूस किए गए. दिल्ली में आए कुछ घंटों बाद लद्दाख में भूकंप आया. सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए अडवाइजरी जारी की है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: January 19, 2026 1:32:35 PM IST

Earthquake Today : सोमवार, 19 जनवरी को दिल्ली और लेह लद्दाख में भूकंप के झटकों से धरती कांप उठी. भारतीय समयानुसार सुबह 11:51 बजे लेह-लद्दाख क्षेत्र में महसूस किए गए. यहां पर भूकंप के झटकों की तीव्रता 5.8 रिक्टर स्केल पर दर्ज की गई है. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी की भूकंप का केंद्र 36.71° उत्तर और 74.32° पूर्व में स्थित था. इसकी गहराई करीब 171 किलोमीटर थी. भूकंप के झटके काफी तेज थे. आसपास के इलाकों के लोग झटकों से घबरा गए. हालांकि, फिलहाल बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है. 

दिल्ली में आया भूकंप 

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने सोमवार को दिल्ली और लेह लद्दाख में दो भूकंप की सूचना दी गई. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, दिल्ली में आज 2.8 तीव्रता का भूकंप आया था. जिसका केंद्र करीब 5 किलोमीटर दर्ज की गई. जबकि लेह लद्दाख में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया. दोनों भूकंपों में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है. 

नुकसान की कोई खबर नहीं

भूकंप के बाद फिलहाल जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.  लद्दाख में यह भूकंप ऐसे समय में दर्ज किया गया है, जब दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के पड़ोसी क्षेत्रों भूकंपीय गतिविधियां देखी गई हैं. जब लेह लद्दाख जब जिस वक्त भूकंप आया सब कोई काम में लगा हुआ था. अचानक से तेज झटके लगे. झटकों के कारण कई लोग गिर पड़े. जो लोग घरों के अंदर थे, वह बाहर निकल आएं. लोगों के लिए अडवाइजरी जारी करके सावधानी बरतने को कहा गया है.

दुनिया के संवेदनशील इलाकों में लद्दाख

हिमालयी क्षेत्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नजरिए से लेह लद्दाख भूकंप के जोन 4 और जोन 5 में आता है. जिसका मतलब है कि यह इलाका भूकंप के लिहाज से दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाकों में शामिल है. टेक्टोनिक प्लेटों में होने वाली हलचल के चलते लेह-लद्दाख और जम्मू- कश्मीर में अक्सर भूकंप महसूस होता है.  

