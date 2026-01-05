Home > देश > Assam Earthquake: सुबह-सुबह कांप उठी धरती! असम से लेकर मेघालय तक तेज भूकंप के झटके

Assam Earthquake: सुबह-सुबह कांप उठी धरती! असम से लेकर मेघालय तक तेज भूकंप के झटके

Assam Earthquake: सोमवार तड़के असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए. यह भूकंप असम के मोरीगांव जिले में आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.1 मापी गई. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर लगभग 50 किलोमीटर गहराई पर था.

By: Heena Khan | Published: January 5, 2026 7:05:35 AM IST

Earthquake
Earthquake


Assam Earthquake: सोमवार तड़के असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए. यह भूकंप असम के मोरीगांव जिले में आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.1 मापी गई. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर लगभग 50 किलोमीटर गहराई पर था. केंद्र की स्थिति 26.37 उत्तरी अक्षांश और 92.29 पूर्वी देशांतर बताई गई है. भूकंप का समय ऐसा था जब अधिकतर लोग अपने घरों में सो रहे थे. अचानक धरती के हिलने से कई लोगों की नींद टूट गई और वे डर के कारण बाहर निकल आए. हालांकि भूकंप ज्यादा देर तक नहीं रहा, लेकिन लोगों में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया.

जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं

अधिकारियों के अनुसार, इस भूकंप से किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं मिली है. मध्य असम के कुछ इलाकों में लोगों ने हल्के से मध्यम दर्जे के झटके महसूस किए. कई लोगों ने बताया कि उन्हें बिस्तर और पंखे हिलते हुए महसूस हुए. कुछ जगहों पर लोग एहतियात के तौर पर घरों से बाहर आ गए और कुछ समय तक खुले स्थानों पर खड़े रहे. प्रशासन ने लोगों से शांत रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं.

मेघालय और अरुणाचल में भी महसूस हुए झटके

असम के अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ अन्य हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. हालांकि इन राज्यों में झटके बहुत हल्के थे, इसलिए कई लोगों को इसका अहसास भी नहीं हुआ. विशेषज्ञों का कहना है कि पूर्वोत्तर भारत भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए यहां समय-समय पर इस तरह के झटके आते रहते हैं. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और भूकंप के दौरान सुरक्षा से जुड़ी जरूरी बातों की जानकारी होना जरूरी है. प्रशासन ने भी लोगों को जागरूक रहने और किसी भी तरह की परेशानी होने पर स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी है.

