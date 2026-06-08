भूकंप क्या है और कैसे आता है? रिक्टर स्केल से लेकर डेंजर जोन तक पूरी जानकारी

कभी-कभी अचानक धरती हिलने लग जाती है, जिसमें भूंकप कहा जाता है. कई बार तो यह इतना खतरनाक होता है कि सब कुछ तबाह हो जाता है. पहाड़ी इलाकों में ज्यादा सुनने को मिलता है. लेकिन मैदानी इलाकों में भी इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं. क्या आपको पता है कि कैसे आता है भूंकप और इसे कैसे मापा जाता है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ.

क्या होता है भूकंप?

भूकंप पृथ्वी की सतह में होने वाला अचानक कंपन या झटका है, जो मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल या ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण पैदा होता है. भारत भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील देशों में से एक है और देश के 59 प्रतिशत से अधिक हिस्से में मध्यम से लेकर गंभीर भूकंप का खतरा बना रहता है. इसलिए भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए लगातार प्रयास जरूरी हैं. नए भवनों का निर्माण भूकंपरोधी मानकों के अनुसार किया जाए और पुराने भवनों को भी मजबूत बनाया जाए, तो जान-माल की हानि को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

कैसे आता है भूकंप?

भूकंप आमतौर पर तब आते हैं जब भूमिगत चट्टान अचानक टूट जाती है और भ्रंश के साथ तीव्र गति होती है. ऊर्जा के अचानक निकलने से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं जिससे जमीन हिलती है. भूकंप के दौरान और बाद में, चट्टान की प्लेटें या ब्लॉक हिलना शुरू कर देते हैं और तब तक हिलते रहते हैं जब तक कि वे फिर से स्थिर न हो जाएं. जमीन के नीचे वह स्थान जहां चट्टान सबसे पहले टूटती है , भूकंप का केंद्र या हाइपोसेंटर कहलाता है. केंद्र के ठीक ऊपर (जमीन की सतह पर) स्थित स्थान को भूकंप का एपीसेंटर कहा जाता है.

भूकंप को कैसे नापा जाता है?

भूकंप से उत्पन्न ऊर्जा पृथ्वी के कंपन के रूप में भूकंपीय तरंगों के माध्यम से यात्रा करती है. वैज्ञानिक इन भूकंपीय तरंगों को सिस्मोमीटर नामक उपकरणों की सहायता से माप सकते हैं. सिस्मोमीटर उपकरण के नीचे स्थित भूकंपीय तरंगों का पता लगाता है और उन्हें ज़िग-ज़ैग रेखाओं की एक श्रृंखला के रूप में रिकॉर्ड करता है. वैज्ञानिक सिस्मोमीटर यंत्र द्वारा दर्ज की गई जानकारी से भूकंप का समय, स्थान और तीव्रता निर्धारित कर सकते हैं. यह रिकॉर्ड उन चट्टानों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है जिनसे होकर भूकंपीय तरंगें गुजरीं.

भारत के भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील प्रमुख शहर

भारत के 10 भूकंप-संभावित क्षेत्रों (earthquake danger zones) की सूची दी गई है..

दिल्ली

कोलकाता, पश्चिम बंगाल

गुवाहाटी, असम

भुज, गुजरात

इंफाल, मणिपुर

अमृतसर, पंजाब

श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर

पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा

देहरादून, उत्तराखंड

दरभंगा, बिहार

कोहिमा, नागालैंड

मंडी, हिमाचल प्रदेश

सादिया, असम

तेजपुर, असम

जोरहाट, असम

यह खबर भी पढ़ें: