हिमाचल को ये कैसी सजा! एक बार फिर टूटा कुदरत का कहर, अब बादल फटने से नहीं बल्कि इस वजह से मची तबाही

Himachal Earthquake: हिमाचल प्रदेश पर इस समय सबसे ज्यादा ख़तरा मंडरा रहा है। इस बार मानसून ने हिमाचल में अच्छी खासी तबाही मचा दी है। वहीँ अब हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, इतना ही नहीं इस दौरान चंबा में भी इन झटकों को महसूस किया गया है, वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, 20 अगस्त की सुबह हिमाचल प्रदेश के चंबा और मंडी ज़िलों में आए भूकंप के झटकों ने लोगों में दहशत फैला दी। चंबा में एक घंटे के अंदर दो बार धरती हिली, जबकि मंडी में भी झटके महसूस किए गए। यह क्षेत्र पहले से ही भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन जैसी आपदाओं से जूझ रहा है।’

चंबा में हिली धरती

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, चंबा ज़िले में पहला भूकंप सुबह 3:27 बजे महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.3 मापी गई। इसके बाद, सुबह 4:39 बजे एक और झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.0 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र का कहना है कि, भूकंप का केंद्र भी चंबा ज़िले में ही था और इसकी उत्पत्ति 10 किलोमीटर की गहराई पर हुई। इसका स्थान 32.87 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 76.09 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दर्ज किया गया।

बुरी तरह घबराए लोग

वहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मंडी ज़िले में सुबह करीब साढ़े चार बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। वहीँ रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.0 रही। हालाँकि दोनों ही जगहों पर किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन पहले से ही आपदाओं से जूझ रहे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है।