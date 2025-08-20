Home > देश > हिमाचल को ये कैसी सजा! एक बार फिर टूटा कुदरत का कहर, अब बादल फटने से नहीं बल्कि इस वजह से मची तबाही

हिमाचल को ये कैसी सजा! एक बार फिर टूटा कुदरत का कहर, अब बादल फटने से नहीं बल्कि इस वजह से मची तबाही

Himachal Earthquake: हिमाचल प्रदेश पर इस समय सबसे ज्यादा ख़तरा मंडरा रहा है। इस बार मानसून ने हिमाचल में अच्छी खासी तबाही मचा दी है। वहीँ अब हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, इतना ही नहीं इस दौरान चंबा में भी इन झटकों को महसूस किया गया है

Published By: Heena Khan
Published: August 20, 2025 08:52:00 IST

earthquake
earthquake

Himachal Earthquake: हिमाचल प्रदेश पर इस समय सबसे ज्यादा ख़तरा मंडरा रहा है। इस बार मानसून ने हिमाचल में अच्छी खासी तबाही मचा दी है। वहीँ अब हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, इतना ही नहीं इस दौरान चंबा में भी इन झटकों को महसूस किया गया है, वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, 20 अगस्त की सुबह हिमाचल प्रदेश के चंबा और मंडी ज़िलों में आए भूकंप के झटकों ने लोगों में दहशत फैला दी। चंबा में एक घंटे के अंदर दो बार धरती हिली, जबकि मंडी में भी झटके महसूस किए गए। यह क्षेत्र पहले से ही भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन जैसी आपदाओं से जूझ रहा है।’

चंबा में हिली धरती 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, चंबा ज़िले में पहला भूकंप सुबह 3:27 बजे महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.3 मापी गई। इसके बाद, सुबह 4:39 बजे एक और झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.0 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र का कहना है कि, भूकंप का केंद्र भी चंबा ज़िले में ही था और इसकी उत्पत्ति 10 किलोमीटर की गहराई पर हुई। इसका स्थान 32.87 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 76.09 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दर्ज किया गया।

‘मम्मी ने पकड़े पांव, ड्रम में मेरे पापा की लाश को…’, बेटे ने आंखों से देखा बाप की मौत का मंजर, किए ऐसे ऐसे खुलासे, मर्द समाज में छा जाएगा सन्नाटा

बुरी तरह घबराए लोग 

वहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मंडी ज़िले में सुबह करीब साढ़े चार बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। वहीँ रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.0 रही। हालाँकि दोनों ही जगहों पर किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन पहले से ही आपदाओं से जूझ रहे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है।

Tags: chamba earthquakehimachal pradeshhimachal pradesh cloud burst
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
हिमाचल को ये कैसी सजा! एक बार फिर टूटा कुदरत का कहर, अब बादल फटने से नहीं बल्कि इस वजह से मची तबाही

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

हिमाचल को ये कैसी सजा! एक बार फिर टूटा कुदरत का कहर, अब बादल फटने से नहीं बल्कि इस वजह से मची तबाही

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हिमाचल को ये कैसी सजा! एक बार फिर टूटा कुदरत का कहर, अब बादल फटने से नहीं बल्कि इस वजह से मची तबाही
हिमाचल को ये कैसी सजा! एक बार फिर टूटा कुदरत का कहर, अब बादल फटने से नहीं बल्कि इस वजह से मची तबाही
हिमाचल को ये कैसी सजा! एक बार फिर टूटा कुदरत का कहर, अब बादल फटने से नहीं बल्कि इस वजह से मची तबाही
हिमाचल को ये कैसी सजा! एक बार फिर टूटा कुदरत का कहर, अब बादल फटने से नहीं बल्कि इस वजह से मची तबाही
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?