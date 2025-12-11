E-Cigarette क्या है, कब से है बैन; संसद में पीते पकड़े गए ममता बनर्जी के 3 सांसद कौन?

संसद का शीतकालीन सत्र इन दिनों एक बड़े विवाद के केंद्र में है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के तीन सांसदों पर गंभीर आरोप लगाया है संसद भवन के अंदर ई-सिगरेट पीने का! सवाल उठ रहे हैं कि यह ई-सिगरेट क्या है, जिस पर भारत में पूर्ण रूप से बैन लगा हुआ है? यह स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचाता है.

अनुराग ठाकुर की शिकायत के बाद, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है. संसद की गरिमा और नियमों के उल्लंघन के इस मामले में, आगे क्या एक्शन लिया जाएगा? और ये तीन टीएमसी सांसद कौन हैं?

कई दिनों से संसद भवन के अंदर ई-सिगरेट पी रहे हैं

सूत्रों के अनुसार, यह मामला कई दिनों से चल रहा है. बीजेपी का आरोप है कि तीन टीएमसी सांसद संसद भवन के अंदर ई-सिगरेट पी रहे थे. हालांकि, अनुराग ठाकुर ने सदन में बिना नाम लिए सिर्फ एक सांसद का जिक्र किया. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि तीन तृणमूल कांग्रेस सांसद हैं जो पिछले कई दिनों से संसद भवन के अंदर ई-सिगरेट पी रहे हैं, यह घटना तब सामने आई जब अनुराग ठाकुर ने आज सुबह 11:11 बजे शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया.

अनुराग ठाकुर ने शिकायत की

लोकसभा की कार्यवाही के दौरान, अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा, “क्या स्पीकर ने सदन में ई-सिगरेट पीने की इजाज़त दी है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक तृणमूल कांग्रेस सांसद सदन में बैठे-बैठे लगातार ई-सिगरेट पी रहे हैं.”

ई-सिगरेट पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई?

स्पीकर ओम बिरला ने ठाकुर के बयान पर तुरंत जवाब दिया. उन्होंने कहा, “अगर आपको ऐसी कोई आपत्ति है, तो कृपया लिखित शिकायत दें. मैं निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करूंगा.” स्पीकर ने जोर देकर कहा कि किसी भी सांसद को संसद में ई-सिगरेट या ऐसे ही उत्पादों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, और नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं. अभी तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, लेकिन अगर सबूत मिलते हैं, तो जांच की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ये तीन सांसद कौन हैं?

अब सवाल यह है कि ये तीन टीएमसी सांसद कौन हैं? सूत्रों के अनुसार, ये तीनों ममता बनर्जी की पार्टी के प्रमुख सदस्य हैं, जिन्हें पिछले कई दिनों से संसद भवन के अलग-अलग हिस्सों में ई-सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया है। हालांकि, उनके नाम सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। नामों का खुलासा न होने से राजनीतिक गलियारों में गरमागरम बहस छिड़ गई है।

ई-सिगरेट क्या है?

ई-सिगरेट, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी कहा जाता है, छोटे, बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिन्हें पारंपरिक धूम्रपान के विकल्प के रूप में माना जाता है। इनमें निकोटीन, फ्लेवर और अन्य रसायन वाला एक तरल (ई-लिक्विड) होता है। यह उपकरण इस तरल को गर्म करके वाष्प बनाता है, जिसे उपयोगकर्ता सांस के साथ अंदर लेता है। इसे वेपिंग कहा जाता है। नॉर्मल सिगरेट की तरह, यह जलती नहीं है, इसलिए यह धुएं की जगह भाप पैदा करती है। बहुत से लोग इसे तंबाकू छोड़ने का एक तरीका मानते हैं, लेकिन यह भी लत लगाने वाली होती है और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। भारत में 2019 से ई-सिगरेट की बिक्री, प्रोडक्शन, इंपोर्ट और विज्ञापन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। हालांकि, ये अभी भी ब्लैक मार्केट और ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

भारत में ई-सिगरेट पर बैन कब लगा?

भारत सरकार ने 2019 में देश में ई-सिगरेट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था. सरकार ने प्रोहिबिशन एक्ट 2019 नाम का एक कानून बनाया. यह कानून ई-सिगरेट से जुड़ी सभी एक्टिविटीज़ को गैर-कानूनी घोषित करता है.

ई-सिगरेट सामान्य सिगरेट से ज़्यादा खतरनाक क्यों हैं?

रिपोर्ट में कहा गया है, “ई-सिगरेट पारंपरिक सिगरेट की तरह टार नहीं बनाती हैं, जो फेफड़ों के कैंसर का एक बड़ा कारण है। हालांकि, वे रिकमेंडेड लेवल से ज़्यादा मात्रा में फॉर्मेल्डिहाइड बनाती हैं, जो एक जाना-माना कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ है. इसके अलावा, निकोटीन इस तरह से काम करता है जो पहले से मौजूद ट्यूमर को फैलने में मदद कर सकता है और कैंसर की कीमोथेरेपी की असर को कम कर सकता है. कुल मिलाकर, कैंसर का खतरा अभी पता नहीं है, लेकिन शायद कम है.”

“ई-सिगरेट का इस्तेमाल फेफड़ों की बीमारी से जुड़ा हुआ है, और बढ़ती रिसर्च से पता चलता है कि ई-सिगरेट के वेपर के बुरे असर हो सकते हैं, शायद उन फ्लेवरिंग की वजह से जो पारंपरिक सिगरेट में नहीं पाए जाते हैं जिनकी टेस्टिंग की गई है.”

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, “ई-सिगरेट का इस्तेमाल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर बुरा असर डालता है, और कई स्टडीज़ ने इसे ब्लड वेसल के खराब फंक्शन से जोड़ा है.”