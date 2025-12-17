सच आ गया सामने! संसद में वेपिंग के आरोपों के बीच कीर्ति आज़ाद का कथित वीडियो वायरल; बीजेपी ने खोला मोर्चा

Kirti Azad e-cigarette Controversy: बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखकर यह आरोप लगाने के कुछ ही दिनों बाद कि तृणमूल कांग्रेस का एक विपक्षी नेता सदन में ई-सिगरेट पी रहा था, कार्यवाही के दौरान कीर्ति आज़ाद को “वेपिंग” करते हुए दिखाने वाला एक वीडियो सामने आया है. यह कथित वीडियो बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शेयर किया, जिन्होंने कीर्ति आज़ाद की पहचान संसद में ई-सिगरेट पीने वाले टीएमसी सांसद के तौर पर की. अपनी शिकायत में अनुराग ठाकुर ने पार्टी का नाम लिया था, लेकिन नेता का नहीं.

अमित मालवीय ने कीर्ति आज़ाद के ई-सिगरेट पीने के कथित काम को “अस्वीकार्य” बताया और कहा कि “उनके जैसे लोगों के लिए नियम और कानूनों का कोई मतलब नहीं है”. उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी बॉस ममता बनर्जी से आज़ाद के “दुर्व्यवहार” पर स्पष्टीकरण देने की मांग की.

बीजेपी ने शेयर किया टीएमसी सांसद का वीडियो

मालवीय ने वीडियो शेयर करते हुए X पर एक पोस्ट में कहा “बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जिस टीएमसी सांसद पर संसद के अंदर वेपिंग करने का आरोप लगाया है, वह कोई और नहीं बल्कि कीर्ति आज़ाद हैं. उनके जैसे लोगों के लिए नियम और कानूनों का साफ तौर पर कोई मतलब नहीं है. ज़रा हिम्मत तो देखिए, सदन में बैठे हुए अपनी हथेली में ई-सिगरेट छिपा रहे हैं! धूम्रपान करना शायद गैर-कानूनी न हो, लेकिन संसद में इसका इस्तेमाल करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है. ममता बनर्जी को अपने सांसद के दुर्व्यवहार पर स्पष्टीकरण देना चाहिए”.

‘लोकतंत्र के मंदिर का अपमान’

एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में, बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने आज़ाद के इस काम को “अपराध” और “लोकतंत्र के मंदिर का अपमान” बताया. उन्होंने भी ममता बनर्जी से जवाब देने का आग्रह किया. “टीएमसी सांसद कीर्ति आज़ाद का संसद के अंदर वेपिंग करते हुए वीडियो. यह एक अपराध है! यह लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है! ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए – उनके सांसद भारत के लोगों के सामने क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं?”

ई-सिगरेट पर प्रतिबंध

जानकारी के लिए बता दें कि भारत में कुछ साल पहले ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. अनुराग ठाकुर ने 12 दिसंबर को ओम बिरला को अपनी लिखित शिकायत दी थी, जिसमें सदन के अंदर कथित तौर पर ई-सिगरेट पीने के लिए एक टीएमसी सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी. इससे एक दिन पहले, उन्होंने आज़ाद का नाम लिए बिना लोकसभा में यह मुद्दा उठाया था.

बीजेपी ने की अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग

अनुराग ठाकुर ने बिरला से लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण नियमों के अनुसार “संबंधित सदस्य के खिलाफ़ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई” शुरू करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, “यह सुनिश्चित करें कि अनुकरणीय कार्रवाई की जाए और उसे रिकॉर्ड में रखा जाए ताकि सदन की पवित्रता और गरिमा बनी रहे.”

आरोपों पर कीर्ति आज़ाद ने क्या कहा?

कीर्ति आज़ाद ने भी ठाकुर की शिकायत पर जवाब दिया था और कहा था कि उन्होंने सदन में यह मुद्दा उठाकर लोकसभा का समय बर्बाद किया. आजाद ने कहा था, “अगर आप किसी सांसद या पार्टी के खिलाफ़ कोई आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करते हैं, तो उसे साबित करना होगा. लोकसभा में नियम और कानून हैं. वह (ठाकुर) केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं. ऐसा व्यक्ति, जिसे नियम और कानून नहीं पता, आरोप लगा रहा है. इसे साबित करना होगा.”

