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पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ की किस बात पर वकील ने भेजा कानूनी नोटिस? कहा – आपकी बातों से सनातन का हुआ अपमान

DY Chandrachud: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को मुंबई के एक वकील ने कानूनी नोटिस भेजा है. जिसमें उनके द्वारा मानसिक धर्म को लेकर दिए गए बयान का जिक्र किया गया है.

By: Sohail Rahman | Published: June 10, 2026 10:27:50 AM IST

डीवाई चंद्रचूड़ की किस बात पर मुंबई के वकील ने भेजा नोटिस
डीवाई चंद्रचूड़ की किस बात पर मुंबई के वकील ने भेजा नोटिस


DY Chandrachud: मुंबई के एक वकील ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को एक कानूनी नोटिस भेजा है. यह नोटिस मासिक धर्म स्वच्छता सप्ताह के दौरान 28 मई को उनके द्वारा साझा किए गए एक किस्से के संबंध में है. दरअसल, पूरा मामला यह है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जब मेरे बेटे की शादी हुई तो हमारे घर में पहला गणपति उत्सव था. मेरी बहू मेरे पास आई और कहा कि पापा मुझे पीरियड्स हो रहे हैं. क्या मैं उस कमरे में जा सकती हूं जहां गणपति स्थापित हुए हैं. इसके अलावा, उनकी बहू ने पूछा कि क्या मैं पूजा कर सकती हूं?

इसके बाद चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि मैंने उसकी ओर देखा और कहा कि बेटी किसी भी इंसान में कोई अशुद्धि नहीं होती. अशुद्धि मन की स्थिति है, शरीर की नहीं. इसलिए चाहे आपको मासिक धर्म हो रहे हैं या नहीं, तुम यहां आकर बैठ सकती हो और पूजा करने के लिए भी पूरी तरह से स्वतंत्र हो. तुम घर के किसी भी हिस्से का बेहिचक इस्तेमाल कर सकती हो और पूजा में शामिल हो सकती हो. इसके बाद उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया.

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कानूनी नोटिस भेजने वाले वकील ने क्या मांग की?

इस पूरे मामले पर कानूनी नोटिस भेजने वाले वकील घनश्याम उपाध्याय ने मांग की है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश बिना शर्त माफी मांगें और अपने बयान के बारे में स्पष्टीकरण जारी करें. इसके अलावा, उपाध्याय ने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके पास सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं की नई व्याख्या करने या उनमें बदवाव का सुझाव देने का कोई धार्मिक अधिकार नहीं हैं.

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नोटिस में क्या-क्या कहा गया है?

इसके अलावा, नोटिस में यह भी मांग की गई है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश स्पष्ट करें कि उनका इरादा सबरीमाला मामले से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की चल रही कार्यवाही को किसी भी तरह से प्रभावित करने का नहीं था.

इसके अलावा, उपाध्याय ने आगे मांग की है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश भविष्य में चाहे सार्वजनिक कार्यक्रमों, मीडिया कार्यक्रमों या सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणी करने से बचें. जिनसे सनातन धर्म की मान्यताओं, परंपराओं और धार्मिक सिद्धांतों को लेकर विवाद पैदा हो सके.

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Tags: Supreme Court
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