Janmashtami 2025: भगवान श्रीकृष्ण के 5252वें जन्मोत्सव के पावन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मथुरा पहुँचे। इस दौरान उन्होंने मथुरा के डैम्पियर नगर स्थित पांचजन्य सभागार में आयोजित पूज्य साधु-संतों के सम्मान समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने मथुरा-वृंदावन को लगभग 646 करोड़ रुपये की 118 विकास परियोजनाओं की सौगात दी और बृज क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 30 हजार करोड़ रुपए की नई कार्ययोजना का ऐलान किया।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हम पाँच हजार वर्षों के पौराणिक इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देश-दुनिया से श्रद्धालु भक्तिभाव से यहाँ एकत्रित हुए हैं। मथुरा की पावन माटी और धूल में श्रीकृष्ण विराजमान हैं। ऐसी भक्ति दुनिया में कहीं और मिलना दुर्लभ है। इस पावन धरा को कोटि-कोटि नमन। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ।

उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से उन्हें मथुरा में रंगोत्सव और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जैसे आयोजनों में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। उन्होंने भारत को आध्यात्मिकता और आधुनिक विकास के संगम के रूप में स्थापित करने की बात कही, जिसकी प्रेरणा उन्हें पीएम मोदी से मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की आध्यात्मिक विरासत पर शोध करने के लिए उत्सुक है। जब भी दुनिया को संकट से उबरना होगा, भारत की आध्यात्मिक विरासत स्थायी शांति और सद्भाव का मार्ग प्रशस्त करेगी।

यह कार्ययोजना बृज को द्वापर युग की स्मृतियों से जोड़ेगी – सीएम योगी

सीएम ने बृज क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 30 हज़ार करोड़ रुपये की नई कार्ययोजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह कार्ययोजना मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोकुल जैसे तीर्थ स्थलों को द्वापर युग की स्मृतियों से जोड़ेगी। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार पूज्य संतों की भावनाओं का सम्मान करने और बृज क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम उन कार्यों को संभव बना रहे हैं, जिन्हें कभी असंभव बताया जाता था।”

भव्य राम मंदिर त्रेता युग की स्मृति को जीवंत कर रहा है- सीएम योगी

काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल पहले उनकी कल्पना भी असंभव लगती थी, लेकिन आज वह साकार हो गई है। जहाँ पहले 50 श्रद्धालु एक साथ काशी दर्शन नहीं कर सकते थे, वहीं आज 50 हज़ार श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर त्रेता युग की स्मृति को जीवंत कर रहा है। इसी प्रकार, विंध्यवासिनी धाम में भी भव्य कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो चुका है।

गंगा की निर्मलता और अविरलता का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज गंगा स्नान और आचमन के योग्य हो गई है। उन्होंने कहा, “2019 के प्रयागराज कुंभ में 67 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। उसी तरह, डबल इंजन की सरकार यमुना की अविरलता और निर्मलता के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है।” बरसाना में रोपवे सुविधा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने कहा, “विकास का लाभ यह है कि हम श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए निरंतर कार्यरत हैं।”

श्रीकृष्ण की निःस्वार्थ कर्म की प्रेरणा हमें शक्ति देती है – मुख्यमंत्री योगी

भगवान कृष्ण के जन्म के उद्देश्य को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका अवतार सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए हुआ था। उन्होंने युद्धभूमि को धर्मभूमि में परिवर्तित कर दिया। योगी ने कहा, “श्रीकृष्ण की निःस्वार्थ कर्म की प्रेरणा हमें शक्ति देती है। जब तक यह प्रेरणा हमारे बीच है, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।” भारत की स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूरे होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह (2047) के लिए नए संकल्प लिए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुई 24 घंटे की चर्चा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2047 तक उत्तर प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए समाज और सरकार को मिलकर काम करना होगा।

सीएम योगी ने 38 परियोजनाओं का किया शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने मथुरा-वृंदावन के लिए 646 करोड़ रुपये की 118 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 80 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जिनकी लागत लगभग 273 करोड़ रुपये है। साथ ही, मुख्यमंत्री ने 38 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनकी लागत लगभग 373 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं में परिक्रमा मार्गों का सौंदर्यीकरण, प्रवेश द्वार, कुंडों का जीर्णोद्धार, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं, कनेक्टिविटी, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।

सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों और संतों के प्रयासों की सराहना की

उन्होंने पांचजन्य सभागार में भजन-कीर्तन और श्रीकृष्ण लीलाओं के आयोजन को भक्तिमय माहौल का हिस्सा बताया। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और संतों के प्रयासों की सराहना की, जिनके सहयोग से बृज क्षेत्र के विकास के प्रस्तावों को मंजूरी मिली। उन्होंने कहा कि सरकार और समाज मिलकर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध हैं।

