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DUSU Election Results 2026: कौन हैं विशेष यादव? जिनपर अखिलेश यादव ने लगाया बड़ा गांव, भाजपा-कांग्रेस के उड़े होश

DUSU Election Results 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में संयुक्त सचिव के पद पर समाजवादी छात्र सभा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले विशेष यादव ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है. शुरुआत में वो आगे चल रहे थे. लेकिन अब 14वें राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद 10,405 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर चल रहे हैं और लगातार रेस में बने हुए हैं.

By: Sohail Rahman | Published: September 19, 2026 3:05:40 PM IST

कौन हैं विशेष यादव?
कौन हैं विशेष यादव?


Who is Vishesh Yadav: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव (DUSU Election) में समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन की एंट्री होती हुई दिख रही है. समाजवादी छात्र सभा (SCS) के विशेष यादव ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है. विशेष यादव संयुक्त सचिव (Joint Secretary) के पद से चुनाव लड़ रहे हैं. उन्हें अब तक के रुझानों के मुताबिक, 10,405 वोट मिले हैं. 14 राउंड की काउंटिग के बाद संयुक्त सचिव पद पर NSUI के गोपाल चौधरी 11,222 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं. इसके अलावा,  ABVP के लक्ष्य राज सिंह 10,589 वोटों के साथ दूसरे और समाजवादी छात्र सभा के विशेष यादव 10,405 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं.

विशेष यादव पहले NSUI से जुड़े हुए थे और छात्रसंघ चुनाव की तैयारी इसी संगठन के बैनर तले कर रहे थे. जब टिकट की बात आई तो उन्हें निराशा हाथ लगी.

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कौन हैं विशेष यादव

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में संयुक्त सचिव के पद पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे विशेष यादव गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव के रहने वाले हैं. उनके पिता सरकारी शिक्षक हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी है. विशेष ने अपनी स्कूली शिक्षा गुरुग्राम से पूरी की है. फिलहाल वो दिल्ली विश्वविद्यालय के बुद्धिस्ट स्टडी विभाग में पढ़ाई कर रहे हैं.



यह भी पढ़ें – Delhi University Student Union Election 2026: पिता कंडक्टर, मां आंगनवाड़ी वर्कर…कौन हैं दीपांशु शौकीन? जिनका दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में बज रहा डंका

अध्यक्ष पद के दावेदारों में थे शामिल

जानकारी के अनुसार, विशेष यादव NSUI में अध्यक्ष पद के दावेदारों में शामिल थे, लेकिन गुटबाजी के चलते उनका टिकट काट दिया गया. उनकी जगह NSUI ने विजय शंकर मीना को दावेदार बना दिया. विशेष यादव इससे नाराज हो गए और फिर उन्होंने संगठन से किनारा कर लिया. इसके बाद वो  SCS से जुड़ गए और उसी के बैनर तले संयुक्त सचिव के लिए चुनाव लड़ा और काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

14वें राउंड की वोटिंग पूरी

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अब तक 14 राउंड की मतगणना पूरी हो गई है.

  • अध्यक्ष – NSUI के विजय शंकर मीणा 16,107 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं. वे ABVP के यश डबास (16,106 वोट) से सिर्फ एक वोट से आगे चल रहे हैं.
  • उपाध्यक्ष – निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शोकीन 21,247 वोटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं. उनके बाद ABVP के इशू मौर्य 10,920 वोटों के साथ दूसरे और NSUI के वीर छत्रथ 4,911 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं.
  • सचिव –  ABVP की रिया छावड़ी 13,737 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं. NSUI की नम्रता चौधरी 10,641 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर चल रहे हैं.
  • संयुक्त सचिव – NSUI के गोपाल चौधरी 11,222 वोटों के साथ पहले नंबर पर चल रहे हैं. उनके बाद ABVP के लक्ष्य राज सिंह 10,589 वोटों के साथ दूसरे और समाजवादी छात्र सभा (SCS) के विशेष यादव 10,405 वोटों से आगे चल रहे हैं.

यह भी पढ़ें – DUSU Election 2026: डूसू चुनाव में क्या है वोट डालने के नियम, किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, आईडी कार्ड न हो तो क्या करें?

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