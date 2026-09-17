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DUSU Election 2026: डूसू चुनाव में क्या है वोट डालने के नियम, किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, आईडी कार्ड न हो तो क्या करें?

DUSU Election 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर 18 सितंबर को वोटिंग होनी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि वोट डालने के क्या नियम हैं. वोटिंग के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. आईडी कार्ड नहीं होने पर किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. ये सारी जानकारी आपको इस खबर में मिल जाएगी.

By: Sohail Rahman | Published: September 17, 2026 8:43:58 PM IST

डूसू चुनाव में वोट डालने के क्या हैं नियम?
डूसू चुनाव में वोट डालने के क्या हैं नियम?


DUSU Election 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) के 2026-27 के चुनाव के लिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने सिक्योरिटी और वोटिंग के इंतजाम को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 18 सितंबर को वोटिंग होनी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि डूसू चुनाव के लिए वोट डालने के क्या नियम हैं और किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है. तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद काम की हो सकती हैं.

इसको लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी राज किशोर शर्मा ने एक नोटिस जारी किया है. जिसमें लिखा है कि दूसरे और तीसरे साल के छात्रों को वोट देने की अनुमति तब मिलेगी जब उनके पास वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होगा. हालांकि, अगर छात्रों को कॉलेज का I-कार्ड जारी नहीं किया गया है तो उन्हें वैलिड सरकारी ID के साथ ओरिजिनल वेरिफाइड फीस रसीद (मौजूदा साल के लिए) वेरिफाई करने के बाद वोट देने की अनुमति दी जा सकती है. इसके अलावा, यह भी सूचित किया जाता है कि जिन छात्रों ने 9 सितंबर, 2026 (शाम 05:00 बजे) तक संबंधित कॉलेजों/विभागों/संस्थानों में एडमिशन लिया है, वे DUSU चुनाव 2026-27 में वोट डालने के लिए वैलिड वोटर होंगे.

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आईडी कार्ड नहीं होने पर इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

ऐसे में सवाल उठता है कि जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है तो वो कैसे वोट डाल सकते हैं. तो इसके लिए बता दें कि ऐसे स्टूडेंट्स को वेरिफाइड फ़ीस रसीद, फोटो वाला बोनाफाइड सर्टिफिकेट और सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र के आधार पर वोट देने की इजाजत दी जा सकती है. दूसरे और तीसरे साल के स्टूडेंट्स के लिए, वैलिड पहचान पत्र होना जरूरी है.

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कब होगी वोटिंग?

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) चुनाव के लिए वोटिंग 18 सितंबर, 2026 को होगी. अलग-अलग क्लास/शिफ्ट के स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग वोटिंग टाइम तय किए गए हैं.

कॉलेज शिफ्ट वोटिंग टाइम
डे क्लास 8:30 AM से 1:00 PM
ईवनिंग क्लास दोपहर 3:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक

वोटिंग खत्म होने के बाद EVM को स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव और चुनाव अधिकारियों की मौजूदगी में सील किया जाएगा और तय जगहों पर सुरक्षित रखा जाएगा. चुनाव से एक दिन पहले कॉलेजों में EVM पहुंच जाएंगी. DU एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, कॉलेजों में EVM पहुंचाने का प्रोसेस चुनाव से एक दिन पहले 17 सितंबर से शुरू होगा। इसके लिए ट्रेंड मास्टर ट्रेनर तैनात किए गए हैं.

वोटों की गिनती कब होगी?

वोटिंग पूरी होने के बाद EVM को सील करके दिल्ली यूनिवर्सिटी मल्टीपर्पस हॉल (यूनिवर्सिटी इंडोर स्टेडियम) में जमा कर दिया जाएगा. वोटों की गिनती 19 सितंबर को उसी जगह पर होगी.

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Tags: DUSU Election
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