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Delhi University Student Union Election 2026: पिता कंडक्टर, मां आंगनवाड़ी वर्कर…कौन हैं दीपांशु शौकीन? जिनका दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में बज रहा डंका

Delhi University Student Union Election 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार पद पर दीपांशी शौकीन अब तक के रुझानों के मुताबिक 15 हजार से अधिक वोटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं.

By: Sohail Rahman | Published: September 19, 2026 1:43:38 PM IST

कौन हैं दीपांशु शौकीन?
कौन हैं दीपांशु शौकीन?


DUSU Election 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव (DUSU Election) को लेकर मतगणना जारी है. इस बीच, उपाध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे दीपांशु शौकीन ने चुनावी समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और एनएसयूआई (NSUI) को पीछे छोड़ते हुए शानदार बढ़त बना ली है. ऐसे में आइए जानते हैं कि दीपांशु शौकीन कौन हैं?

दीपांशु शौकीन के पिता बस कंडक्टर हैं, जबकि उनकी मां आंगनवाड़ी वर्कर हैं. उन्होंने भगत सिंह कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और अभी डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के छात्र हैं. दीपांशु दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित पीरागढ़ी इलाके का रहने वाला है.

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NSUI से मांगा टिकट

शौकीन का चुनावी सफर इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि उन्होंने शुरुआत में NSUI से टिकट मांगा था. उन्होंने अपना नामांकन भी भर दिया था. इसके बाद संगठन ने उनसे नामांकन वापस लेने को कहा. उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया और NSUI के खिलाफ खुली बगावत कर दी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतर गए.

यह भी पढ़ें – DUSU Election 2026: डूसू चुनाव में क्या है वोट डालने के नियम, किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, आईडी कार्ड न हो तो क्या करें?

सत्य निकेतन घटना के बाद बदली रणनीति

सत्य निकेतन हादसे के बाद उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया और एलान किया कि जब तक छात्रों को न्यान नहीं मिल जाता, तब तक वो जूते नहीं पहनेंगे. इस कदम ने छात्र राजनीति में उनकी भागीदारी को और बढ़ा दिया. NSUI से अलग होने और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के उनके फैसले ने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में राजनीतिक समीकरणों को बदल कर रख दिया.

ABVP के यश डबास से सांठगांठ का लगा आरोप

कैंपेन के दौरान शौकीन और एबीवीपी उम्मीदवार यश डबास के बीच संभावित गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही है. इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि दोनों जाट समुदाय से आते हैं. हालांकि दीपांशु शौकीन और यश डबास ने ऐसे किसी गठबंधन से साफ इन्कार किया. पढ़ाई में होशियार होने की वजह से पिता चाहते थे कि शौकीन यूपीएससी की तैयारी करें, लेकिन उनकी दिलचस्पी राजनीति में थी. इसलिए उन्होंने राजनीति में करियर बनाने का फैसला लिया. सामने आ रहे अब तक के रुझानों के मुताबिक उनका उपाध्यक्ष बनना तय है.

यह भी पढ़ें – DUSU Election 2026-27: कौन हैं यश डबास, इशू मौर्य, रिया छाबड़ी और लक्ष्यराज सिंह? जिनके चेहरों पर ABVP ने लगाया दांव

Tags: delhi news
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