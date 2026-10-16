Dussehra School Holidays 2026: बच्चों की मौज, स्कूलों में छुट्टियों की बहार! दशहरा पर जानें आपके शहर का क्या है हाल?

साल 2026 में दशहरा 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस मौके पर अभिभावक अपने बच्चों को मेला घुमाने और रामलीला दिखाने ले जाते हैं. तो इससे पहले जान लें कि आपके बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां कब और कितने दिन की होंगी. अलग-अलग राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां भी अलग-अलग रहेंगी. उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना समेत कई राज्यों का क्या है हाल. आइए जानते हैं.

उत्तर प्रदेश में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल?

उत्तर प्रदेश में रहने वाले बच्चों की इस बाह दशहरे पर खूब मौज होने वाली है. इस बार यूपी में दशहरे पर स्कूल 18 से 25 अक्टूबर तक बंद रहेंगे. इस तरह बच्चों को कुल 8 दिन की छुट्टी मिलेगी. स्कूल 26 अक्टूबर, सोमवार से फिर खुलेंगे.

दिल्ली का क्या है हाल?

दिल्ली-NCR के स्कूलों में दशहरे के मौके पर तीन दिन यानी 18, 19 और 20 अक्टूबर 2026 को छुट्टी रहेगी. इससे बच्चों को परिवार के साथ त्योहार मनाने का मौका मिलेगा.

पश्चिम बंगाल में होगी 12 दिन की छुट्टी

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और दशहरा के मौके पर स्कूल 15 से 26 अक्टूबर 2026 तक बंद रहेंगे. यानी बच्चों को कुल 12 दिनों की छुट्टी मिलेगी.

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कितने दिन की होगी छु्ट्टी?

तेलंगाना में स्कूलों की छुट्टियां 10 से 23 अक्टूबर तक रहेंगी. वहीं, आंध्र प्रदेश में 12 से 21 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे और 22 अक्टूबर से खुल जाएंगे.

राजस्थान, बिहार और झारखंड का क्या है हाल?