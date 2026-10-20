Dussehra 2026: शराब की दुकानों से लेकर बैंक तक, क्या-क्या है आज बंद और क्या खुला? नोट करके ही निकलें घर से

Dussehra 2026: ‘ड्राई डे’ की पाबंदियां, बैंकों की छुट्टी और क्या खुला रहेगा या बंद? दशहरा 2026 के मौके पर शराब की दुकानों से लेकर बैंकों तक, कामकाज और सार्वजनिक सेवाओं को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश यहां दिए गए हैं, नोट करके ही घरों से निकलें.

Dussehra 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मंगलवार (20 अक्टूबर) को विजयादशमी 2026 (दशहरा 2026) त्योहार मनाया जा रहा है. इस मौके पर दिल्ली-एनसीआर और कई राज्यों के प्रशासन ने कामकाज, सार्वजनिक सेवाओं और शराब की बिक्री को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

दशहरा पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए आबकारी नियमों और आदेशों के तहत 20 अक्टूबर को देश के ज्यादातर राज्यों में ‘ड्राई डे’ घोषित है. दिल्ली में, शराब, बीयर और अन्य मादक पदार्थों की सभी खुदरा दुकानें और व्यावसायिक बिक्री केंद्र पूरे दिन बंद रहेंगे. वहीं, उत्तर प्रदेश में स्थानीय प्रशासन और आबकारी विभाग ने दशहरा उत्सव और मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है. आबकारी विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर कोई अवैध बिक्री करता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बैंकों में रहेगी आधिकारिक छुट्टी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, गंगटोक और इंफाल को छोड़कर, अधिकांश राज्यों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक मंगलवार को विजयादशमी के अवसर पर बंद रहेंगे.

क्या खुला रहेगा और क्या बंद?

स्कूल और कॉलेज: दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के शिक्षण संस्थान छुट्टी के दिन बंद रहेंगे.

सार्वजनिक परिवहन: मेट्रो और बस सेवाएं सामान्य रूप से चलेंगी, हालांकि त्योहार के दौरान भीड़ को देखते हुए इनकी समय-सारणी (फ्रीक्वेंसी) में बदलाव किया जा सकता है. ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी योजना बना लें.

अस्पताल और आपातकालीन सेवाएं: इमरजेंसी वार्ड, फार्मेसी और जरूरी चिकित्सा सेवाएं बिना किसी रुकावट के 24 घंटे चालू रहेंगी.

बाजार और शॉपिंग मॉल: रिटेल स्टोर, किराने की दुकानें और खाने-पीने की जगहें आमतौर पर खुली रहेंगी, हालांकि शाम को पुतला दहन के समय आस-पास की कुछ दुकानें जल्दी बंद हो सकती हैं.