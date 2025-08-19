Home > देश > Voter Adhikar Yatra के बीच किसे फ्लाइंग Kiss देने लगे Rahul Gandhi? वीडियो देखकर कांग्रेस-BJP को एक साथ आएगी लाज

Voter Adhikar Yatra के बीच किसे फ्लाइंग Kiss देने लगे Rahul Gandhi? वीडियो देखकर कांग्रेस-BJP को एक साथ आएगी लाज

Voter Adhikar Yatra: बिहार में पिछले तीन दिनों से चल रही वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल, इस यात्रा के दौरान भाजपा समर्थकों ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो राहुल ने न सिर्फ अपनी गाड़ी रुकवाई, बल्कि भाजपा समर्थकों की तरफ मुस्कुराकर और उन्हें फ्लाइंग किस देकर सबको चौंका दिया।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 19, 2025 13:58:00 IST

Voter Adhikar Yatra (वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने भाजपा समर्थकों को दिया फ्लाइंग किस)
Voter Adhikar Yatra (वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने भाजपा समर्थकों को दिया फ्लाइंग किस)

Voter Adhikar Yatra: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा चल रही है, जिसके तहत वह हर दिन अलग-अलग जिलों का दौरा कर लोगों से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में नवादा पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थकों ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो राहुल ने न सिर्फ अपनी गाड़ी रुकवाई, बल्कि भाजपा समर्थकों की तरफ मुस्कुराकर और उन्हें फ्लाइंग किस देकर सबको चौंका दिया।

राहुल गांधी का दिखा अलग अंदाज

राहुल गांधी के इस अप्रत्याशित प्यार भरे जवाब ने नारेबाजी कर रहे भाजपा समर्थकों को भी शांत कर दिया और उनके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। कांग्रेस नेता की इस दिलचस्प प्रतिक्रिया ने न सिर्फ माहौल को हल्का किया, बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह भी ठंडा कर दिया। राहुल गांधी की इस खास तस्वीर ने राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा छेड़ दी है, जहां आम लोग भी राहुल के अनोखे अंदाज की चर्चा कर रहे हैं। क्या यह राहुल गांधी का नया राजनीतिक कदम है, या उनकी सहजता का एक और उदाहरण? यह तस्वीर बिहार की राजनीति में एक यादगार पल जरूर बन गई है।



Who is Sudarshan Reddy: कौन हैं बी सुदर्शन रेड्डी? जिन्हें INDIA ब्लॉक ने उपराष्ट्रपति के लिए बनाया उम्मीदवार

मतदाता अधिकार यात्रा का तीसरा दिन

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के तमाम दलों द्वारा बिहार में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के विरोध में वोटर अधिकार यात्रा शुरू किया गया है। जिसकी शुरुआत बिहार के सासाराम से हुई है। जहां इंडिया ब्लॉक के तमाम दलों के बड़े-बड़े नेता मौजूद थे। आज इस यात्रा का तीसरा दिन है। बताया जा रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा तीसरे दिन तय समय से देरी से शुरू हुई। राहुल गांधी ने सोमवार को औरंगाबाद का दौरा किया। बतातें चलें कि, वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई नेता राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं।

Indian Railways Baggage Rules: भारतीय रेलवे ने ट्रेन में सफर करने वालों को दिया 440 वॉल्ट का झटका, सामान को लेकर बनाया ऐसा नियम, खून…

Tags: bihar chunav 2025BJPrahul gandhiVoter Adhikar Yatra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
Voter Adhikar Yatra के बीच किसे फ्लाइंग Kiss देने लगे Rahul Gandhi? वीडियो देखकर कांग्रेस-BJP को एक साथ आएगी लाज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Voter Adhikar Yatra के बीच किसे फ्लाइंग Kiss देने लगे Rahul Gandhi? वीडियो देखकर कांग्रेस-BJP को एक साथ आएगी लाज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Voter Adhikar Yatra के बीच किसे फ्लाइंग Kiss देने लगे Rahul Gandhi? वीडियो देखकर कांग्रेस-BJP को एक साथ आएगी लाज
Voter Adhikar Yatra के बीच किसे फ्लाइंग Kiss देने लगे Rahul Gandhi? वीडियो देखकर कांग्रेस-BJP को एक साथ आएगी लाज
Voter Adhikar Yatra के बीच किसे फ्लाइंग Kiss देने लगे Rahul Gandhi? वीडियो देखकर कांग्रेस-BJP को एक साथ आएगी लाज
Voter Adhikar Yatra के बीच किसे फ्लाइंग Kiss देने लगे Rahul Gandhi? वीडियो देखकर कांग्रेस-BJP को एक साथ आएगी लाज
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?