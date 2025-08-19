Voter Adhikar Yatra के बीच किसे फ्लाइंग Kiss देने लगे Rahul Gandhi? वीडियो देखकर कांग्रेस-BJP को एक साथ आएगी लाज

Voter Adhikar Yatra: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा चल रही है, जिसके तहत वह हर दिन अलग-अलग जिलों का दौरा कर लोगों से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में नवादा पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थकों ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो राहुल ने न सिर्फ अपनी गाड़ी रुकवाई, बल्कि भाजपा समर्थकों की तरफ मुस्कुराकर और उन्हें फ्लाइंग किस देकर सबको चौंका दिया।

राहुल गांधी का दिखा अलग अंदाज

राहुल गांधी के इस अप्रत्याशित प्यार भरे जवाब ने नारेबाजी कर रहे भाजपा समर्थकों को भी शांत कर दिया और उनके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। कांग्रेस नेता की इस दिलचस्प प्रतिक्रिया ने न सिर्फ माहौल को हल्का किया, बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह भी ठंडा कर दिया। राहुल गांधी की इस खास तस्वीर ने राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा छेड़ दी है, जहां आम लोग भी राहुल के अनोखे अंदाज की चर्चा कर रहे हैं। क्या यह राहुल गांधी का नया राजनीतिक कदम है, या उनकी सहजता का एक और उदाहरण? यह तस्वीर बिहार की राजनीति में एक यादगार पल जरूर बन गई है।

LIVE: Day 3 | LoP Shri @RahulGandhi resumes Voter Adhikar Yatra from Punama Wazirganj, Bihar. https://t.co/6UAQKMcnK8 — Congress (@INCIndia) August 19, 2025







मतदाता अधिकार यात्रा का तीसरा दिन

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के तमाम दलों द्वारा बिहार में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के विरोध में वोटर अधिकार यात्रा शुरू किया गया है। जिसकी शुरुआत बिहार के सासाराम से हुई है। जहां इंडिया ब्लॉक के तमाम दलों के बड़े-बड़े नेता मौजूद थे। आज इस यात्रा का तीसरा दिन है। बताया जा रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा तीसरे दिन तय समय से देरी से शुरू हुई। राहुल गांधी ने सोमवार को औरंगाबाद का दौरा किया। बतातें चलें कि, वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई नेता राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं।