Dharmasthala Case Story: नहीं मिला कोई मानव अवशेष!GPR स्कैनिंग के बावजूद खाली हाथ लौटी SIT टीम, जाने अभी तक की जांच में क्या सामने निकल कर आया?

Dharmasthala Case: मंगलवार को धर्मस्थल में 'स्थान संख्या 13' पर की गई नई खुदाई के दौरान अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वहां पर कोई मानव अवशेष नहीं मिला। यह खुदाई विशेष जाँच दल (एसआईटी) द्वारा क्षेत्र में कथित अवैध दफ़नाने की चल रही जाँच का हिस्सा है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 14, 2025 15:26:00 IST

Dharmasthala Case Story: मंगलवार को धर्मस्थल में ‘स्थान संख्या 13’ पर की गई नई खुदाई के दौरान अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वहां पर कोई मानव अवशेष नहीं मिला। यह खुदाई विशेष जाँच दल (एसआईटी) द्वारा क्षेत्र में कथित अवैध दफ़नाने की चल रही जाँच का हिस्सा है। यह जाँच इस साल की शुरुआत में एक शिकायतकर्ता द्वारा विभिन्न स्थानों पर “दसियों मानव शव” दफ़नाए जाने के दावों के बाद की गई है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, एसआईटी ने घटनास्थल पर दो अर्थमूवर मशीनों का उपयोग करके 18 फीट गहरा और 25 फीट चौड़ा क्षेत्र खोदकर 20 टन से अधिक मिट्टी निकाली। यह जाँच के तहत अब तक की गई सबसे गहरी खुदाई थी।

हाई लेवल टेक्नॉलॉजी का हो रहा इस्तेमाल

टीम ने खुदाई शुरू करने से पहले सतह के नीचे की सतह को स्कैन करने के लिए ड्रोन पर लगे ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) का इस्तेमाल किया था। हालाँकि अधिकारियों ने अभी तक रडार इमेजरी का विश्लेषण जारी नहीं किया है, लेकिन पीटीआई सूत्रों ने बताया कि उच्च क्षमता वाला ड्रोन वास्तविक समय में सतह के नीचे की विसंगतियों का पता लगा सकता है।

उत्खनन सुबह 11.30 बजे शुरू हुआ और शाम तक जारी रहा, जिसके बाद साइट को फिर से भर दिया गया। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या अन्य चिन्हित स्थानों पर भी इसी तरह की खुदाई की जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एसआईटी की जाँच में ‘स्पॉट नंबर 13’ को एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

जीपीआर स्कैन के दौरान शिकायतकर्ता भी था वहीं मौजूद

इस अभियान की निगरानी एसआईटी प्रमुख प्रणब मोहंती ने की, जो मंगलवार को बेल्थांगडी स्थित एसआईटी कार्यालय जाने से पहले मंगलुरु पहुँचे। उनके साथ एसआईटी के कर्मचारी और सहायक आयुक्त भी मौजूद थे। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जीपीआर स्कैन के दौरान शिकायतकर्ता और उनके कानूनी सलाहकार भी मौजूद थे।

एसआईटी वर्तमान में अज्ञात सूचनाओं के आधार पर धर्मस्थल में 16 चिन्हित स्थलों की जाँच कर रही है। अब तक, ‘स्थल संख्या 6’ को छोड़कर, जहाँ एक आधा टूटा हुआ मानव जबड़ा और कई अन्य हड्डियाँ मिली थीं, किसी भी स्थल से सामूहिक कब्रों के निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं। बेल्थांगडी तालुका के अधिकारियों ने बाद में इस खोज की पुष्टि की, लेकिन अवशेषों की उत्पत्ति और आयु अभी तक निर्धारित नहीं हो पाई है।

