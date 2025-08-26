Home > देश > Bageshwar Baba: पहले रसखान और अब्दुल कलाम का किया गुणगान, फिर लव जिहाद को बीच में लाए धीरेंद्र शास्त्री, जो कहा सुन भड़क जाएंगे कट्टरपंथी!

Bageshwar Baba: पहले रसखान और अब्दुल कलाम का किया गुणगान, फिर लव जिहाद को बीच में लाए धीरेंद्र शास्त्री, जो कहा सुन भड़क जाएंगे कट्टरपंथी!

Dhirendra Krishna Shastri: उन्होंने कहा कि हम रसखान के दोहे गाते हैं, अब्दुल कलाम को सलाम करते हैं, लेकिन लव जिहाद, ज़मीन जिहाद, थूक जिहाद और मूत्र जिहाद के ख़िलाफ़ हैं।

Published By: Ashish Rai
Published: August 26, 2025 19:01:55 IST

Bageshwar Baba(धीरेंद्र शास्त्री)
Bageshwar Baba(धीरेंद्र शास्त्री)

Dhirendra Krishna Shastri: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि देश में कई धोखेबाज़ घूम रहे हैं, जो बेटियों को धोखा देकर उन्हें मुसीबत में डालते हैं। उन्होंने लड़कियों से अपील की कि वे प्यार में पड़ने से पहले अपने साथी को अच्छी तरह परखें और उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी लें। बाबा ने कहा कि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन यह माता-पिता से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए।

ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ, अगली बार भारतीय नौसेना करेगी शुरूआत…भारत को PAK की चेतावनी

लव जिहाद और ज़मीन जिहाद के खिलाफ: धीरेंद्र शास्त्री

बातचीत के दौरान बागेश्वर बाबा ने कहा कि वे किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन कुछ गतिविधियों का खुलकर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि हम रसखान के दोहे गाते हैं, अब्दुल कलाम को सलाम करते हैं, लेकिन लव जिहाद, ज़मीन जिहाद, थूक जिहाद और मूत्र जिहाद के ख़िलाफ़ हैं। बाबा कहते हैं कि उनके सीधे और स्पष्ट शब्द लोगों को आहत करते हैं, इसलिए वे हमेशा निशाने पर रहते हैं। बेटियों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि बेटियाँ, लक्ष्मी बनो, दुर्गा बनो, काली बनो… लेकिन बुर्के वाली कभी मत बनना।

मुस्लिम बहनों का सम्मान

बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका बयान मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपनी मुस्लिम बहनों का सम्मान करते हैं। आप अपना धर्म सुरक्षित रखें, हमारी बेटियाँ अपना धर्म सुरक्षित रखें। बाबा ने यह भी कहा कि हिंदुओं ने कभी तलवार के बल पर किसी को धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन आज बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। उदाहरण देते हुए, उन्होंने हाल ही में हुई कई घटनाओं का ज़िक्र किया जिनमें प्रेम संबंधों के चलते लड़कियों की हत्या कर दी गई।

बेटियों को सतर्क रहने की सलाह

बाबा ने बेटियों से अपील की कि वे किसी भी रिश्ते में बंधने से पहले सावधानी बरतें। सिर्फ़ कलावा या तिलक देखकर भरोसा न करें, क्योंकि हर बाहरी पहचान असली नहीं होती। उन्होंने कहा कि लड़के और उसके परिवार की पूरी पृष्ठभूमि की जाँच ज़रूरी है।

Amit Shah के 40-50 साल तक सरकार चलाने के दावे पर Rahul Gandhi ने घेरा, पूछ डाले ये तीखे सवाल, सुन घबरा जाएगी BJP!

Tags: dhirendra krishna shastri
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रात को सोने से पहले पिये एक चम्मच सिरका, मिलेगी...

August 26, 2025

एक छोटी आदत जो दे सकती है आपको बड़ा आराम,...

August 26, 2025

लंच हो या डिनर, 5 मिनट वाली टमाटर राइस रेसिपी...

August 25, 2025

पीरियड्स में तीज व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए 10...

August 25, 2025

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025
Bageshwar Baba: पहले रसखान और अब्दुल कलाम का किया गुणगान, फिर लव जिहाद को बीच में लाए धीरेंद्र शास्त्री, जो कहा सुन भड़क जाएंगे कट्टरपंथी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bageshwar Baba: पहले रसखान और अब्दुल कलाम का किया गुणगान, फिर लव जिहाद को बीच में लाए धीरेंद्र शास्त्री, जो कहा सुन भड़क जाएंगे कट्टरपंथी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bageshwar Baba: पहले रसखान और अब्दुल कलाम का किया गुणगान, फिर लव जिहाद को बीच में लाए धीरेंद्र शास्त्री, जो कहा सुन भड़क जाएंगे कट्टरपंथी!
Bageshwar Baba: पहले रसखान और अब्दुल कलाम का किया गुणगान, फिर लव जिहाद को बीच में लाए धीरेंद्र शास्त्री, जो कहा सुन भड़क जाएंगे कट्टरपंथी!
Bageshwar Baba: पहले रसखान और अब्दुल कलाम का किया गुणगान, फिर लव जिहाद को बीच में लाए धीरेंद्र शास्त्री, जो कहा सुन भड़क जाएंगे कट्टरपंथी!
Bageshwar Baba: पहले रसखान और अब्दुल कलाम का किया गुणगान, फिर लव जिहाद को बीच में लाए धीरेंद्र शास्त्री, जो कहा सुन भड़क जाएंगे कट्टरपंथी!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?