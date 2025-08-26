Bageshwar Baba: पहले रसखान और अब्दुल कलाम का किया गुणगान, फिर लव जिहाद को बीच में लाए धीरेंद्र शास्त्री, जो कहा सुन भड़क जाएंगे कट्टरपंथी!

Dhirendra Krishna Shastri: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि देश में कई धोखेबाज़ घूम रहे हैं, जो बेटियों को धोखा देकर उन्हें मुसीबत में डालते हैं। उन्होंने लड़कियों से अपील की कि वे प्यार में पड़ने से पहले अपने साथी को अच्छी तरह परखें और उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी लें। बाबा ने कहा कि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन यह माता-पिता से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए।

ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ, अगली बार भारतीय नौसेना करेगी शुरूआत…भारत को PAK की चेतावनी

लव जिहाद और ज़मीन जिहाद के खिलाफ: धीरेंद्र शास्त्री

बातचीत के दौरान बागेश्वर बाबा ने कहा कि वे किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन कुछ गतिविधियों का खुलकर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि हम रसखान के दोहे गाते हैं, अब्दुल कलाम को सलाम करते हैं, लेकिन लव जिहाद, ज़मीन जिहाद, थूक जिहाद और मूत्र जिहाद के ख़िलाफ़ हैं। बाबा कहते हैं कि उनके सीधे और स्पष्ट शब्द लोगों को आहत करते हैं, इसलिए वे हमेशा निशाने पर रहते हैं। बेटियों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि बेटियाँ, लक्ष्मी बनो, दुर्गा बनो, काली बनो… लेकिन बुर्के वाली कभी मत बनना।

मुस्लिम बहनों का सम्मान

बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका बयान मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपनी मुस्लिम बहनों का सम्मान करते हैं। आप अपना धर्म सुरक्षित रखें, हमारी बेटियाँ अपना धर्म सुरक्षित रखें। बाबा ने यह भी कहा कि हिंदुओं ने कभी तलवार के बल पर किसी को धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन आज बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। उदाहरण देते हुए, उन्होंने हाल ही में हुई कई घटनाओं का ज़िक्र किया जिनमें प्रेम संबंधों के चलते लड़कियों की हत्या कर दी गई।

बेटियों को सतर्क रहने की सलाह

बाबा ने बेटियों से अपील की कि वे किसी भी रिश्ते में बंधने से पहले सावधानी बरतें। सिर्फ़ कलावा या तिलक देखकर भरोसा न करें, क्योंकि हर बाहरी पहचान असली नहीं होती। उन्होंने कहा कि लड़के और उसके परिवार की पूरी पृष्ठभूमि की जाँच ज़रूरी है।

Amit Shah के 40-50 साल तक सरकार चलाने के दावे पर Rahul Gandhi ने घेरा, पूछ डाले ये तीखे सवाल, सुन घबरा जाएगी BJP!