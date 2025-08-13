Durg Land Scam: दुर्ग में 765 एकड़ जमीन घोटाला

दुर्ग से वैभव चंद्राकर कि रिपोर्ट
माफियाओं का बड़ा सिंडिकेट बेनकाब, सरकारी जमीन गिरवी रख के लिए लोन
Durg Land Scam: छत्तीसगढ़ के दुर्ग-भिलाई में जमीन के सबसे बड़े घोटालों में से एक का पर्दाफाश हुआ है। भू माफियाओं ने सरकारी सिस्टम में सेंध लगाकर 765 एकड़ से अधिक शासकीय और निजी जमीन को फर्जी तरीके से अलग-अलग व्यक्तियों के नाम दर्ज कर बेच डाला। इतना ही नहीं, इन जमीनों को बैंक में गिरवी रखकर करोड़ों रुपये का लोन भी ले लिया गया। यह सनसनीखेज मामला मुरमुंदा पटवारी हल्का के ग्राम मुरमुंदा, अछोटी, चेटुवा और बोरसी से जुड़ा है।
आईडी हैक कर किया गया बड़ा खेल
जांच में खुलासा हुआ कि मुरमुंदा हल्का क्रमांक 16 के पटवारी की आईडी और पासवर्ड हैक कर यह गड़बड़ी की गई। जिला प्रशासन ने तुरंत राज्य सरकार के भू-राजस्व अभिलेख शाखा और एनआईसी को इसकी जानकारी दी। दुर्ग संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने बताया—”धारा 115/16 के तहत एसडीएम ने प्रकरण दर्ज कर गड़बड़ी सुधार दी है। आईडी हैकिंग की तकनीकी जानकारी एनआईसी से ली जा रही है, जिसके बाद दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।”
सिंडिकेट का नेटवर्क कई जिलों में
जमीन हेराफेरी के पीछे एक संगठित सिंडिकेट का खुलासा हुआ है, जिसके तार रायपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, कोरबा समेत कई जिलों से जुड़े हैं। आरोपियों में दिनूराम यादव, एसराम, शियाकांत वर्मा, हरिशचंद्र निषाद, सुरेंद्र कुमार, जयंत समेत कई नाम सामने आए हैं। इनके नाम पर बोगस खसरा दर्ज कर फर्जी ऋण पुस्तिका के जरिए बैंक से लोन लिया गया।
बैंक से भी निकला करोड़ों का लोन
25 जून 2025 को दिनूराम यादव ने एसबीआई नंदनी टाउनशिप ब्रांच से शासकीय जमीन गिरवी रख 45 लाख रुपये का लोन लिया। 2 जुलाई 2025 को एसबीआई कुम्हारी ब्रांच से एसराम को 36 लाख रुपये का लोन जारी हुआ। दोनों मामलों में सरकारी जमीन गिरवी रखी गई, जिससे बैंक की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।
कितनी जमीन पर हुआ खेल
मुरमुंदा: 75 हेक्टेयर शासकीय, 22 हेक्टेयर निजी
अछोटी: 45.304 हेक्टेयर शासकीय, 27.087 हेक्टेयर निजी
चेटुवा: 87.524 हेक्टेयर शासकीय
बोरसी: 47.742 हेक्टेयर निजी
गृह मंत्री का सख्त संदेश
डिप्टी सीएम और जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने कहा—”765 एकड़ नहीं, 765 इंच जमीन की भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। चाहे कोई भी हो, इसमें कठोर कार्रवाई होगी। यह विष्णुदेव की सरकार है, जिसमें सुशासन भी है और सुदर्शन भी।”
प्रशासनिक कार्रवाई
भुइयां ऐप में छेड़छाड़ कर नए खसरा नंबर बनाने वाले पाटन के पटवारी मनोज नायक और मुरमुंदा के पटवारी कृष्ण कुमार सिन्हा को निलंबित कर दिया गया है।