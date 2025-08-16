Dulha dulhan Missing Case: ‘डर है कि कहीं मेरी बीवी को…’, पति का शक हुआ सच, लव मैरिज के 13 दिन बाद दुल्हन के साथ हुआ कुछ ऐसा, ससुराल में मातम का माहौल!

Dulha dulhan Missing Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रेम विवाह के 13 दिन बाद एक दुल्हन गायब हो गई। पति का आरोप है कि उसका ससुर उसकी पत्नी को भगा ले गया है। अब उसका कोई सुराग नहीं है। आरोप है कि पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में अब हाईकोर्ट ने एसपी को लड़की को ढूंढकर 28 अगस्त तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।

Jharkhand News: शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने नेमरा पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

जानें पूरा मामला?

दरअसल, बिलासपुर के रहने वाले सूरज बंजारे और मुंगेली की लड़की के बीच दोस्ती थी। जिसके बाद दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे। 15 मई 2025 को सूरज ने रायपुर के आर्य समाज मंदिर में लड़की से प्रेम विवाह कर लिया। जिसके बाद लड़का-लड़की पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। लड़के का आरोप है कि 28 मई को लड़की के परिजन उससे मिलने आए। जिसके बाद वे उसे जबरन अपने साथ ले गए।

पत्नी के वापस न आने पर उसने उसकी तलाश शुरू की

सूरज का कहना है कि उसकी पत्नी घर लौटने वाली थी। लेकिन जब वह घर नहीं आई, तो उसे चिंता हुई और उसने उसकी तलाश शुरू कर दी। लड़की के परिजन भी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। सूरज ने पुलिस में शिकायत की और थाने के चक्कर लगाता रहा। लेकिन पुलिस ने भी कोई सहयोग नहीं किया। इसके बाद सूरज ने परेशान होकर एक महीने पहले हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। इसमें उसने बताया कि लड़की के परिजन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं और उससे मिलने को तैयार नहीं हैं। युवक का कहना है कि उसकी पत्नी के साथ कुछ अनहोनी होने की आशंका है। उसने कहा- मुझे डर है कि इन लोगों ने मेरी पत्नी को मार डाला होगा।

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि लड़की की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए उसे तुरंत बरामद कर कोर्ट में पेश किया जाए। ताकि पता चल सके कि वह सुरक्षित है या नहीं।

हाईकोर्ट ने मुंगेली एसपी को दिए आदेश

इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर माना है। कोर्ट ने मुंगेली एसपी को आदेश दिया है कि लड़की को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करें और उसे 28 अगस्त तक कोर्ट में पेश करें।साथ ही लड़की के पिता को भी उपस्थित रहने को कहा गया है।

NCERT सिलेबस विवाद पर भड़के ओवैसी, पीएम मोदी और RSS पर बोला हमला…कहा – ये इतिहास को हमेशा …