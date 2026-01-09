Home > देश > कोहरे का कहर, ट्रेन में देरी की वजह से यात्रियों का हाल हुआ बेहाल

कोहरे का कहर, ट्रेन में देरी की वजह से यात्रियों का हाल हुआ बेहाल

त्तर भारत में पड़ रहे घने कोहरे और खराब मौसम (Dense Fog and Bad Weather) की वजह से रेल यातायात (Rail Traffic) पूरी तरह चरमरा गया है. इतना ही नहीं, यहां यात्रियों की परेशानी और ट्रेनों की स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी गई है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 9, 2026 5:26:39 PM IST

Train Service Update
Train Service Update


Train Service Update: घने कोहरे की वजह से उत्तर रेलवे की 27 प्रमुख ट्रेनें देरी का शिकार हो रही हैं. जहां,  ऊंचाहार एक्सप्रेस सबसे ज्यादा 8 घंटे लेट है, जबकि आनंद विहार की सुपरफास्ट और जनसाधारण एक्सप्रेस भी  6 और 4 घंटे की देरी से चल रही हैं. इसके साथ ही  खराब विजिबिलिटी की वजह से रेल संचालन पूरी तरह से बाधित है, जिससे हजारों यात्रियों को भीषण की ठंड में स्टेशनों पर इंतजार करने की गंभीर समस्या से सामना करना पड़ रहा है. 

You Might Be Interested In

कड़ाके की ठंड और ट्रेन की देरी 

पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर फिलहाल, ब्रेक लगा दिया है. जहां,  उत्तर रेलवे (Northern Railway) के मुताबिक, आज दिल्ली और आसपास के राज्यों से गुजरने वाली 27 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं. जिसकी वजह से यात्रियों को रेलवे स्टेशनों पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रेनों की देरी 35 मिनट से लेकर 8 घंटे से ज्यादा तक पहुंच गई है. 

प्रमुख ट्रेनों की क्या है स्थिति?

फिलहाल, सबसे बुरा हाल ऊंचाहार एक्सप्रेस का है, जो 8 घंटे से भी ज्यादा की देरी से चल रही है. तो वहीं दूसरी तरफ , आनंद विहार आने-जाने वाली प्रमुख ट्रेनों पर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है. 

You Might Be Interested In

आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस: 6 घंटे से ज्यादा की देरी

आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस: 4 घंटे से ज्यादा की देरी

अन्य ट्रेनें: लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें 1 से 5 घंटे की देरी से चल रही हैं

विजिबिलिटी (दृश्यता) कम होनेकी वजह से लोको पायलटों को ट्रेनें बहुत धीमी गति से चलानी पड़ रही हैं. तो वहीं, रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को यह सलाह दी है कि वे स्टेशन निकलने से पहले NTES (National Train Enquiry System) या 139 पर अपनी ट्रेन की सही स्थिति की जांच जरूर कर लें. 

You Might Be Interested In
Tags: Bad Weatherdense fognorthern railwayTrain StatusUnchahar Express
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फैटी लिवर: ऐसे फूड्स जो मदद करते हैं और नुकसान...

January 8, 2026

साधारण रोटी छोड़िए! बस आटे में मिलाएं ये एक चीज़...

January 8, 2026

सावधान! आपकी ये 10 मामूली आदतें दे रही हैं ‘डायबिटीज’...

January 8, 2026

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026
कोहरे का कहर, ट्रेन में देरी की वजह से यात्रियों का हाल हुआ बेहाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कोहरे का कहर, ट्रेन में देरी की वजह से यात्रियों का हाल हुआ बेहाल
कोहरे का कहर, ट्रेन में देरी की वजह से यात्रियों का हाल हुआ बेहाल
कोहरे का कहर, ट्रेन में देरी की वजह से यात्रियों का हाल हुआ बेहाल
कोहरे का कहर, ट्रेन में देरी की वजह से यात्रियों का हाल हुआ बेहाल