कोहरे का कहर, ट्रेन में देरी की वजह से यात्रियों का हाल हुआ बेहाल

Train Service Update: घने कोहरे की वजह से उत्तर रेलवे की 27 प्रमुख ट्रेनें देरी का शिकार हो रही हैं. जहां, ऊंचाहार एक्सप्रेस सबसे ज्यादा 8 घंटे लेट है, जबकि आनंद विहार की सुपरफास्ट और जनसाधारण एक्सप्रेस भी 6 और 4 घंटे की देरी से चल रही हैं. इसके साथ ही खराब विजिबिलिटी की वजह से रेल संचालन पूरी तरह से बाधित है, जिससे हजारों यात्रियों को भीषण की ठंड में स्टेशनों पर इंतजार करने की गंभीर समस्या से सामना करना पड़ रहा है.

कड़ाके की ठंड और ट्रेन की देरी

पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर फिलहाल, ब्रेक लगा दिया है. जहां, उत्तर रेलवे (Northern Railway) के मुताबिक, आज दिल्ली और आसपास के राज्यों से गुजरने वाली 27 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं. जिसकी वजह से यात्रियों को रेलवे स्टेशनों पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रेनों की देरी 35 मिनट से लेकर 8 घंटे से ज्यादा तक पहुंच गई है.

प्रमुख ट्रेनों की क्या है स्थिति?

फिलहाल, सबसे बुरा हाल ऊंचाहार एक्सप्रेस का है, जो 8 घंटे से भी ज्यादा की देरी से चल रही है. तो वहीं दूसरी तरफ , आनंद विहार आने-जाने वाली प्रमुख ट्रेनों पर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है.

आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस: 6 घंटे से ज्यादा की देरी

आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस: 4 घंटे से ज्यादा की देरी

अन्य ट्रेनें: लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें 1 से 5 घंटे की देरी से चल रही हैं

विजिबिलिटी (दृश्यता) कम होनेकी वजह से लोको पायलटों को ट्रेनें बहुत धीमी गति से चलानी पड़ रही हैं. तो वहीं, रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को यह सलाह दी है कि वे स्टेशन निकलने से पहले NTES (National Train Enquiry System) या 139 पर अपनी ट्रेन की सही स्थिति की जांच जरूर कर लें.