पूरी फैमिली बेहोश, मोबाइल-गहने गायब…बर्खास्त IAS पूजा खेडकर का नौकरानी को लेकर सनसनीखेज आरोप

IAS Puja khedkar Servant Theft: पूजा खेडकर के मुताबिक हाल ही में काम पर रखी गई घरेलू सहायिका ने उन्हें और उनके माता-पिता को नशीला पदार्थ देने के बाद बेहोश कर दिया.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 11, 2026 10:49:46 PM IST

IAS Puja khedkar Servant Theft Case
IAS Puja khedkar Servant Theft Case


IAS Puja khedkar Controversy: पूर्व IAS अधिकारी पूजा खेडकर ने अपनी नेपाल मूल की घरेलू सहायिका पर गंभीर चोरी और नशा देकर बेहोश करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि शनिवार देर रात पुणे के बानेर रोड स्थित उनके परिवारिक बंगले में यह घटना हुई.

पूजा खेडकर के मुताबिक हाल ही में काम पर रखी गई घरेलू सहायिका ने उन्हें और उनके माता-पिता—माता मनोरमा और पिता दिलीप खेडकर—को नशीला पदार्थ देने के बाद बेहोश कर दिया. इसके बाद कथित रूप से उनके मोबाइल फोन और कुछ कीमती सामान लेकर वह फरार हो गई. पूजा का दावा है कि आरोपी ने न सिर्फ चोरी की, बल्कि तीनों को बेहोशी की हालत में बांधकर छोड़ दिया.

खुद को छुड़ाया, फिर पुलिस को किया कॉल

उन्होंने बताया कि कुछ समय बाद होश में आने पर उन्होंने किसी तरह खुद को छुड़ाया और घर में उपलब्ध एक अन्य फोन की मदद से पुलिस को कॉल किया. उनके फोन कॉल पर पुलिस टीम तुरंत घर पहुंची, जहां पहुंचकर माता-पिता को बेहोशी की हालत में पाया गया. पुलिस ने दोनों को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत स्थिर बताई गई है.

चोरी की कोई लिखित शिकायत अभी तक दर्ज नहीं 

गौर करने वाली बात यह है कि अब तक पूजा खेडकर ने चोरी या हमले की घटना को लेकर कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है. पुलिस के अनुसार पूजा ने मौखिक रूप से जानकारी दी है, लेकिन चोरी हुए सामान का स्पष्ट विवरण भी नहीं दिया. उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से स्थिर होने के बाद वह औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगी. इसी वजह से पुलिस अभी केवल प्रारंभिक जांच कर रही है और घटनास्थल के निरीक्षण तथा बयान दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है.

सुर्खियों में क्यों हैं पूजा खेडकर?

पूजा खेडकर पिछले एक साल से लगातार सुर्खियों में रही हैं. इससे पहले अगस्त 2024 में उनके माता-पिता पर नवी मुंबई में सड़क दुर्घटना के बाद ट्रक ड्राइवर का अपहरण और मारपीट का आरोप लगा था, जिस मामले में पुलिस की जांच जारी है. वहीं पूजा खुद पर UPSC की 2022 परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने हेतु गलत जानकारी देने और दस्तावेज़ छुपाने का आरोप झेल चुकी हैं, जिसके चलते उन्हें probation से बर्खास्त कर दिया गया था.

हालांकि पूजा इन सभी आरोपों से इनकार करती हैं और खुद को निशाना बनाए जाने की बात कहती हैं. फिलहाल घरेलू सहायिका के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता, चोरी की वास्तविक प्रकृति और घटना का क्रम पुलिस जांच के बाद ही साफ होगा.

PM Modi ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत ‘शौर्य यात्रा’ में लिया हिस्सा, मंदिर में की पूजा-अर्चना

