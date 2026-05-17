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DMRC का ‘मंडे सरप्राइज’: 18 मई की सुबह से बदल रहा है Delhi Metro का ये नियम, ऑफिस जाने वालों की हुई चांदी!

पीएम मोदी की ईंधन बचाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की अपील के बाद दिल्ली मैट्रो ने यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. इससे बढ़ती यात्रियों की भीड़ को मैनेज करने और कम समय में गंतव्य तक पहुंचाने में आसानी रहेगी. यदि आप भी दिल्ली मेट्रो से सफर करते हैं तो नए बदलावों का अपडेट आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

By: Kajal Jain | Last Updated: May 17, 2026 3:33:35 PM IST

DMRC का 'मंडे सरप्राइज': 18 मई की सुबह से बदल रहा है Delhi Metro का ये नियम, ऑफिस जाने वालों की हुई चांदी!
DMRC का 'मंडे सरप्राइज': 18 मई की सुबह से बदल रहा है Delhi Metro का ये नियम, ऑफिस जाने वालों की हुई चांदी!


दुनिया में चल रही युद्ध जैसी स्थिति और ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन की खपत कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की अपील की थी. जिसके बाद देश की राजधानी दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काफी रश बढ़ गया था. इसी समस्या से निपटने के लिए दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC ने बड़े फैसले लिए हैं. डीएमआरसी के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, सोमवार 18 मई से दिल्ली मैट्रो की ज्यादा रश वाली लाइनों पर अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे, जिसके लिए 6 एक्सट्रा ट्रेन भी एड की गई है.

एक्सट्रा ट्रिप की सुविधा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोजाना दिल्ली मैट्रो से 65 लाख यात्री सफर करते हैं, जबकि पीएम मोदी  की अपील के बाद यात्रियों की संख्या में बढोत्तरी होती दिखाई दे रही है. ऐसी स्थिति में यात्रियों की सुविधा के लिए 6 एक्सट्रा ट्रेन चलाई जा रही है, जो रोजाना के 24 फेरे लगाएंगी. जाहिर है कि सुबह 9 बजे और शाम 5 बजे पीक कॉर्पोरेट टाइम होता है, जब ऑफिस की छुट्टी होती है और मेट्रो में भीड़ बढ़ जाती है. लेकिन अब एक्सट्रा ट्रिप एड करने से पुरानी और नए यात्रियों के लिए सुविधा रहेगी.

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स्टेशनों पर मिलेंगी ये सुविधाएं

रिपोर्ट्स की मानें तो सोमवार, 18 मई से दिल्ली के सभी मैट्रो स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाने का भी डिजीशन हुआ है. इसमें बैगेज स्कैनर, डीएफएमडी और भीड़ कंट्रोल करने के लिए एक्सट्रा सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी. यात्रियों की सुविधा के लिए एक्सट्रा टिकट काउंटर भी ओपन रहेंगे.

इसलिए दिल्ली की धड़कन है मैट्रो

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली मैट्रो का रेल नेटवर्क आईएसबीटी से लेकर एयरपोर्ट, आरआरटीएस, नोएडा और गुरुग्राम तक फैला है, जिसमें 126 मैट्रो स्टेशन पर पार्क एंड राइड की सुविधा और 160 मेट्रो स्टेशन पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी की फैसिलिटी दी जा रही है. जिसमें ई-रिक्शा, ई-ऑटो, बाइक टैक्सी और साइकिल सर्विसेस शामिल हैं.

दिल्ली मैट्रो की यात्रा को और भी ज्यादा स्मार्ट और टाइम सेविंग बनाने के लिए डीएमआरसी ने एनसीएमसी, व्हाट्सऐप, पेटीएम , फोनपे , अमेज़न और आईआरसीटीसी के जरिए क्यूआर टिकट की सुविधा भी काफी पहले लॉन्च कर दी थी. 

ये भी पढ़ें:- बंडी भगीरथ केस से चर्चा में आया POCSO एक्ट: जानिए इसमें कितनी सजा है और ये आम मामलों से अलग क्यों है?

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Delhi Metro new rulesdelhi newsDelhi TransportDMRC UpdateEnergy Crises
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