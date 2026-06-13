आसमान में ही होगा दुश्मन का अंत, भारत ने तैयार किया मिसाइलों का महाकाल; रक्षा मंत्री ने लिखा खास संदेश

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देश की रणनीतिक रक्षा तैयारियों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए DRDO ने हवाई और समुद्री खतरों का मुकाबला करने की देश की क्षमता को और मजबूत बना दिया है. डीआरडीओ ने तीन अहम मिसाइल परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं. इनमें ऐसी मिसाइलें शामिल हैं जो दुश्मन की लंबी दूरी की मिसाइलों को बीच रास्ते में ही नष्ट कर सकती हैं. देश की इस अहम उपलब्धि पर रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं.
कब हुआ परीक्षण?
आधिकारी जानकारी के मुताबिक, 10 और 11 जून 2026 को डीआरडीओ ने लगातार तीन सफल मिसाइल परीक्षण किए. इन परीक्षणों में भारत की बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली (BMD) की क्षमता को परखा गया. इंटरसेप्टर मिसाइलों ने अपने लक्ष्यों को सही तरीके से निशाना बनाकर सफलतापूर्वक नष्ट किया, जिससे यह साबित हुआ कि यह रक्षा प्रणाली दुश्मन की मिसाइलों को रोकने में बेहद प्रभावी है.
यह प्रणाली आधुनिक तकनीक से विकसित की गई है और इसे बढ़ते मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है. इस सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइलों, यहां तक कि लंबी दूरी की अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBM) को भी रोकने और निष्क्रिय करने की क्षमता मौजूद है.
रक्षा मंत्री ने दी बधाई
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स रॉकेट पर किए गए प्रदर्शन की तस्वीरें साझा कीं और घोषणा की कि डीआरडीओ ने लगातार तीन सफल उड़ान परीक्षण किए हैं. रक्षा मंत्री ने बताया कि परीक्षणों के दौरान बहुस्तरीय BMD प्रणाली ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल लक्ष्यों को सफलतापूर्वक रोका और उन पर हमला किया. साथ ही इन महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के सफल प्रदर्शन पर डीआरडीओ को बधाई दी.
The @DRDO_India has successfully demonstrated multiple crucial technologies bolstering nations defence capabilities against different types of enemy threats.
Three consecutive flight-tests were successfully conducted to demonstrate multi-layered defence against long range… pic.twitter.com/0DKQF0LB30
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 13, 2026
कितने किलोमीटर की है मारक क्षमता?
इस परीक्षण के दौरान डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित परीक्षण केंद्र से दो उन्नत इंटरसेप्टर मिसाइलों का सफल परीक्षण किया. ये मिसाइलें दुश्मन की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने, उनका पीछा करने और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही उन्हें नष्ट करने में सक्षम हैं. खास बात यह है कि ये 2,000 से 5,000 किलोमीटर तक की दूरी से दागी गई मिसाइलों का भी मुकाबला कर सकती हैं.
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