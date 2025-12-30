Home > देश > राम से लेकर भगवान शिव तक…पिनाका का पौराणिक कथाओं से क्या है कनेक्शन? भारत के इस आधुनिक हथियार से थर-थर कांपेगा चीन-पाकिस्तान

राम से लेकर भगवान शिव तक…पिनाका का पौराणिक कथाओं से क्या है कनेक्शन? भारत के इस आधुनिक हथियार से थर-थर कांपेगा चीन-पाकिस्तान

Ballistic Missile: भारत ने पिनाका रॉकेट नामक एक आधुनिक हथियार का सफल परीक्षण किया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर पिनाका का पौराणिक कथाओं से क्या कनेक्शन है.

By: Sohail Rahman | Published: December 30, 2025 10:17:24 PM IST

Pinaka rocket
Pinaka rocket


Pinaka Features: भारत ने इस हफ्ते की शुरुआत एक बड़े रक्षा मील के पत्थर के साथ की, जब DRDO ने एक नई लंबी दूरी की गाइडेड पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया. इस सिस्टम ने अपनी पहली उड़ान परीक्षण के दौरान अपनी पूरी 120 किलोमीटर की रेंज में लक्ष्य को भेदा. यह लॉन्च ओडिशा में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में हुआ. अधिकारियों ने पुष्टि की कि रॉकेट ने उच्च सटीकता के साथ अपने तय रास्ते का पालन किया. इस रॉकेट को LRGR 120 के नाम से जाना जाता है. जिसने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने से पहले उड़ान के दौरान सभी पैंतरेबाज़ी पूरी कीं.

You Might Be Interested In

ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च से लेकर प्रभाव तक लॉक रहे. इससे इंजीनियरों को हर चरण में प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी करने में मदद मिली. इस सफलता से भविष्य में सशस्त्र बलों में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है.

पिनाका रॉकेट का हुआ सफल परीक्षण (The Pinaka rocket was successfully tested)

लंबी दूरी की गाइडेड रॉकेट को DRDO की कई प्रयोगशालाओं ने मिलकर विकसित किया है. आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने इस परियोजना का नेतृत्व किया, जिसे विशेष अनुसंधान केंद्रों का समर्थन मिला. इस परीक्षण में पहले से सेवा में मौजूद पिनाका लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया. इससे पता चला कि नए वेरिएंट को मौजूदा सिस्टम में बिना किसी बदलाव के फायर किया जा सकता है. अपनी बढ़ी हुई रेंज के साथ पिनाका अब भारत की मारक क्षमता को काफी हद तक बढ़ा देता है.

You Might Be Interested In



पीएम मोदी की चिट्ठी पढ़कर बार-बार रोए मनोज मुंतशिर, पत्र में ऐसा क्या लिखा था? गीतकार ने शेयर किए इमोशनल अनुभव

रक्षा विशेषज्ञों का क्या कहना है? (What do defense experts say?)

इस पूरे मामले पर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिस्टम युद्ध के मैदान में लचीलेपन को मजबूत करता है. इस विकास को सशस्त्र बलों के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर बताया गया है. यह रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को भी दर्शाता है. पिनाका नाम सिर्फ तकनीकी नहीं है. इसकी जड़ें भारतीय पौराणिक कथाओं में गहरी हैं. प्राचीन ग्रंथों में पिनाका भगवान शिव का दिव्य धनुष है. यह नाम तुरंत शक्ति, बुराई के विनाश और धर्म की रक्षा का प्रतीक है.

पौराणिक कथाओं से क्या है पिनाका का कनेक्शन? (What is the connection between Pinaka and mythology?)

पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर को हराने के लिए पिनाका धनुष का इस्तेमाल किया था. राक्षस के अत्याचारों ने ब्रह्मांड को अशांत कर दिया था. एक ही तीर से शिव ने त्रिपुरासुर का विनाश किया और संतुलन बहाल किया. तब से, पिनाका निर्णायक न्याय का प्रतीक बन गया है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, बाद में यह दिव्य धनुष राजा जनक के पूर्वजों के पास आया. इसे मिथिला में पीढ़ियों तक संरक्षित रखा गया. धनुष इतना शक्तिशाली माना जाता था कि कोई भी साधारण योद्धा इसे उठा भी नहीं सकता था. इसकी उपस्थिति दिव्य शक्ति की परीक्षा बन गई.

Who is Imran Baig: कौन हैं अवीवा बेग के पिता इमरान बेग? प्रियंका गांधी के परिवार से है पुराना नाता, जानें कितनी संपत्ति के हैं…

क्यों रखा गया ये नाम? (Why was this name chosen?)

शास्त्रों में कहा गया है कि पिनाक धनुष को खुद विश्वकर्मा ने बनाया था. शिव का नाम ‘पिनाकी’ का मतलब है पिनाक धनुष धारण करने वाला. यह हथियार इच्छाशक्ति, न्याय और नैतिक अधिकार का प्रतीक है. यह धर्म से निर्देशित शक्ति का प्रतीक है. आज का पिनाक रॉकेट सिस्टम उस प्रतीकात्मक महत्व को आधुनिक रक्षा में ले जाता है. प्राचीन कथाओं से जुड़ा होने के बावजूद, अब यह सटीकता, पहुंच और स्वदेशी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है. यह नाम अतीत और वर्तमान को जोड़ता है. शक्ति, उद्देश्य और सुरक्षा हर युग में पिनाक को परिभाषित करते हैं.

क्या राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा कर रहे मुस्लिम लड़की से शादी? मां-बाप का नाम भी कर देगा हैरान

You Might Be Interested In
Tags: ballistic missileDRDOhome-hero-pos-4Lord Ramalord shivapinaka
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल...

December 30, 2025

पार्टी की शान, नए साल के जश्न के लिए खास...

December 30, 2025

परदे पर जादू, 2025 की वो जोड़ियां जिन्होंने जीता दर्शकों...

December 30, 2025

DIY ब्यूटी हैक्स, अब घर पर ही आसान नुस्खे का...

December 30, 2025

खुशी कपूर के 8 शानदार लुक्स जिन्हें आप कर सकते...

December 30, 2025

Skin Tips: सर्दियों में चमकदार त्वचा का सीक्रेट है ये...

December 30, 2025
राम से लेकर भगवान शिव तक…पिनाका का पौराणिक कथाओं से क्या है कनेक्शन? भारत के इस आधुनिक हथियार से थर-थर कांपेगा चीन-पाकिस्तान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

राम से लेकर भगवान शिव तक…पिनाका का पौराणिक कथाओं से क्या है कनेक्शन? भारत के इस आधुनिक हथियार से थर-थर कांपेगा चीन-पाकिस्तान
राम से लेकर भगवान शिव तक…पिनाका का पौराणिक कथाओं से क्या है कनेक्शन? भारत के इस आधुनिक हथियार से थर-थर कांपेगा चीन-पाकिस्तान
राम से लेकर भगवान शिव तक…पिनाका का पौराणिक कथाओं से क्या है कनेक्शन? भारत के इस आधुनिक हथियार से थर-थर कांपेगा चीन-पाकिस्तान
राम से लेकर भगवान शिव तक…पिनाका का पौराणिक कथाओं से क्या है कनेक्शन? भारत के इस आधुनिक हथियार से थर-थर कांपेगा चीन-पाकिस्तान