DRDO News: PAK अब भूलकर भी नहीं देगा भारत को परमाणु जंग की धमकी, DRDO के इन 6 हथियारों से सुरक्षित रहेगा देश!

DRDO Indigenous Weapons: भारत के पड़ोसी देश पाक हर बात पर परमाणु जंग की धमकी देता रहता है। हाल के समय में ऑपरेशन सिंदूर और फिर सिंधु जल समझौते को सथगित करने बाद भी पाक के कई मंत्रियों की तरफ से ऐसे बयान सामने आए हैं।

लेकिन अब इन बयानों का करारा जवाब देते हुए DRDO ने भारतीय नौसेना 6 ऐसे हथियार दिए हैं, जो परमाणु, जैविक और रासायनिक (NBC) खतरों से निगरानी और सुरक्षा में मदद करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह उत्पाद न्यूक्लियर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स (NSQR) के अनुसार डिज़ाइन और विकसित किए गए हैं और पूरी तरह से स्वदेशी हैं।

बता दें कि जोधपुर स्थित डिफेंस लैबोरेटरी में आयोजित विशेष समारोह में ये हथियार भारतीय नौसेना को सौंपे गए हैं। इस समारोह में रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग (DDR&D) के सचिव और DRDO के चेयरमैन ने ये उपकरण भारतीय नौसेना मुख्यालय में एसीएनएस (SSP) रियर एडमिरल श्रीराम अमूर भी शामिल हुए। चलिए भारतीय नौसेना को सौंपे गए इन हथियारों के बारे में जान लेते हैं।

DRDO handed over six strategic indigenously designed and developed products against NSQR to Indian Navy namely Gamma Radiation Aerial Surveillance System(GRASS), Environmental Surveillance Vehicle(ESV), Vehicle Radiological Contamination Monitoring System(VRCMS), Underwater Gamma… pic.twitter.com/c6YaJB9pYy

