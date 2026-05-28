लेडिज वॉशरूम में हिडन कैमरा! DRDA ऑफिस में महिला कर्मचारियों में दहशत और गुस्सा; सुरक्षा पर उठे बड़े सवाल

Hidden Camera In Ladies Washroom: ओडिशा के जगतसिंहपुर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी (DRDA) के दफ़्तर में उस समय अफ़रा-तफ़री मच गई, जब महिलाओं के रेस्ट रूम में एक संदिग्ध हिडन कैमरा मिलने की खबर आई. इस घटना से दफ़्तर में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के बीच डर और गुस्सा फैल गया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना गुरुवार सुबह तब सामने आई, जब वित्त विभाग की एक महिला कर्मचारी रेस्ट रूम में गई और उसे वहां एक संदिग्ध चीज पड़ी दिखी. उस चीज को देखकर उसे शक हुआ कि यह कोई हिडन रिकॉर्डिंग डिवाइस हो सकती है. इसके तुरंत बाद सीनियर अधिकारियों और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई.

पुलिस CCTV फ़ुटेज की जांच कर रही है

हालात की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, उस चीज को ज़ब्त किया और जांच शुरू कर दी. इस मामले में एक FIR दर्ज कर ली गई है. पुलिस फ़िलहाल यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह चीज वहां कैसे पहुंची और क्या उसका इस्तेमाल फ़ुटेज रिकॉर्ड करने के लिए किया जा रहा था.

चल रही जांच के तहत, पुलिस दफ़्तर परिसर में लगे CCTV कैमरों के फ़ुटेज की बारीकी से जांच कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि और संभावित दोषियों की पहचान करने के लिए तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है.

जांच में फ़ॉरेंसिक टीम भी शामिल हुई

सूत्रों के मुताबिक, जाँच में मदद के लिए डिजिटल फ़ॉरेंसिक विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है. यह टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वह डिवाइस चालू हालत में था और क्या उसमें कोई डेटा रिकॉर्ड हुआ था.

इस मामले पर बोलते हुए, तिर्तोल के SDPO ने कहा कि इस केस की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है और जांच तेज़ी से आगे बढ़ रही है. उन्होंने आगे कहा कि तकनीकी सबूतों और CCTV फ़ुटेज के आधार पर दोषियों की पहचान बहुत जल्द कर ली जाएगी.

महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठे

फ़िलहाल, इस घटना ने सरकारी दफ़्तरों में महिलाओं की सुरक्षा और निजता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कर्मचारी इस मामले में निष्पक्ष और कड़ी जांच की माँग कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाए.

रिपोर्टर : अक्षय महाराणा