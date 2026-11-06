महिला से फोन पर की अश्लील बातें, फिर बिहार से वृंदावन बुलाया; रात होते ही कमरा बंद कर बनाए संबंध

Dr Indradev Maharaj Assault Case: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वृंदावन में चर्चित कथावाचक डॉ. इंद्रदेव महाराज पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है. बिहार की रहने वाली एक महिला ने महाराज पर यौन शोषण का आरोप लगाया है. पीड़ित महिला की शिकायत पर FIR दर्ज पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस को दी गई शिकायत में महिला का कहना है कि पारिवारिक समस्याएं दूर करने का भरोसा देकर डॉ. इंद्रदेव महाराज ने उसे वृंदावन स्थित आश्रम बुलाया. यहां दिसंबर 2023 में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए. उससे पहले उसे तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए. महिला के सामने डॉ. इंद्रदेव महाराज ने अजब बातें कहीं. यहां तक कहा कि वह भगवान है. वह शिव से भी बड़ा है. इसके बाद महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए.

ऑडियो भी हुआ वायरल

वहीं, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें डॉ. इंद्रदेव महाराज पीड़ित महिला के साथ अश्लील बातें करते नजर आ रहा है. वहीं महिला भी डॉ. इंद्रदेव महाराज से बिंदास बातें नजर आ रही हैं. इसमें कथावाचक महिला से कपड़े उतारने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है. ऑडियो में महिला की ओर से सहमति जताने की बात भी सामने आई है. हालांकि, https://inkhabar.com/ इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

दिया समस्या दूर करने का झांसा

महिला का कहना है कि डॉ. इंद्रदेव महाराज से अप्रैल, 2023 में दीक्षा ली थी. कुछ महीनों के बाद महाराज ने उसकी पारिवारिक समस्याएं दूर करने का भरोसा दिया था. महिला दिसंबर, 2023 में अपनी दो बेटियों के साथ आश्रम आई. आरोप है कि वृंदावन आश्रम में रात के समय डॉ. इंद्रदेव महाराज ने कमरे में अकेले बुलाया. इसके बाद जबरन शारीरिक संबंध बनाए.

मथुरा पुलिस को स्थानांतरित हुई जीरो FIR

महिला ने अपने साथ अन्याय को लेकर मथुरा पुलिस से भी शिकायत की थी. कोई कदम नहीं उठाया तो महिला ने पुणे में जीरो FIR दर्ज कराई. इसके बाद मामले को जांच के लिए मथुरा पुलिस के स स्थानांतरित कर दिया गया. इस बीच ठाणे जिले में डॉ. इंद्रदेव महाराज के खिलाफ दुष्कर्म की FIR दर्ज होने की जानकारी सामने आई है. एसएसपी मथुरा ने कहा है कि महाराज के खिलाफ लगे आरोपों की जांच की जाएगी.