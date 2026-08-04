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D Y Patil Passes Away: नहीं रहे पद्मश्री डॉ. डी. वाई. पाटिल, शिक्षा जगत में शोक की लहर

D Y Patil Passes Away: 1991 में पद्म श्री पाने वाले, उन्हें डी वाई पाटिल ग्रुप के फाउंडर के तौर पर जाना जाता था, जो मुंबई, नवी मुंबई, पुणे और कोल्हापुर में डीम्ड यूनिवर्सिटी सहित 150 से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाता है.

By: Divyanshi Singh | Published: August 4, 2026 1:20:27 PM IST

डी वाई पाटिल का निधन
डी वाई पाटिल का निधन


D Y Patil Passes Away: एजुकेशनिस्ट और पूर्व गवर्नर डी वाई पाटिल का मंगलवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 90 साल की उम्र में निधन हो गया.पाटिल 2009 से 2013 तक त्रिपुरा के गवर्नर, 2013 से 2014 तक बिहार के गवर्नर रहे और 2014 में कुछ समय के लिए पश्चिम बंगाल के गवर्नर का अतिरिक्त चार्ज भी संभाला.

मिला गया था पद्म श्री

1991 में पद्म श्री पाने वाले, उन्हें डी वाई पाटिल ग्रुप के फाउंडर के तौर पर जाना जाता था, जो मुंबई, नवी मुंबई, पुणे और कोल्हापुर में डीम्ड यूनिवर्सिटी सहित 150 से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाता है. 22 अक्टूबर, 1935 को कोल्हापुर में जन्मे पाटिल ने एजुकेशन और समाज सेवा में आने से पहले महाराष्ट्र के MLA के तौर पर अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था. बाद में वह 2018 में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, इससे पहले वह कांग्रेस से जुड़े थे.अंतिम संस्कार की डिटेल्स का इंतज़ार है. पूरे महाराष्ट्र में पॉलिटिकल और एजुकेशनल सर्कल से श्रद्धांजलि आ रही है.

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एक दूर की सोचने वाले आर्किटेक्ट” को खो दिया-डॉ. नितिन राउत

कांग्रेस नेता डॉ. नितिन राउत ने X पर लिखा कि शिक्षा ने “एक दूर की सोचने वाले आर्किटेक्ट” को खो दिया है, और कहा कि पाटिल की मौत “शिक्षा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान” है और उनका काम “कई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा.”

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी पाटिल की मौत पर दुख जताया, उन्हें “एक जाने-माने शिक्षाविद, त्रिपुरा और बिहार के पूर्व राज्यपाल” और “एक दूर की सोचने वाले संस्थान बनाने वाले, समाजसेवी और सम्मानित सार्वजनिक व्यक्ति” बताया, जिन्होंने “शिक्षा, हेल्थकेयर और सार्वजनिक सेवा में अपने बहुत बड़े योगदान से एक हमेशा रहने वाली विरासत छोड़ी है.” उन्होंने आखिर में कहा, “भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. ओम शांति.”

Tags: D Y Patil Passes Away
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