आईएएस से आईआईटी तक… शादी के बाजार में तय हो रही नौकरी की कीमत, दहेज प्रथा पर फिर उठे सवाल

Dowry system in india: भारत में दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है, लेकिन इसके बावजूद समाज में दहेज प्रथा आज भी गहरी जड़ें जमाए हुए है. बदलते समय के साथ दहेज का तरीका जरूर बदला है, लेकिन सोच अब भी वही पुरानी बनी हुई है. आज के दौर में सरकारी नौकरी, बड़ी डिग्री और हाई सैलरी वाले लड़कों की शादी को कई परिवार आर्थिक सौदे की तरह देखने लगे हैं. हाल के वर्षों में सामने आए कई मामलों और रिपोर्ट्स ने इस गंभीर सामाजिक समस्या को फिर चर्चा में ला दिया है. खासतौर पर आईएएस, आईपीएस, आईआईटी, डॉक्टर और सरकारी अधिकारियों की शादी में भारी दहेज मांगने की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं.

दहेज रोकने के लिए 1961 में बना था कानून

भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए साल 1961 में दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया था. इस कानून के तहत दहेज लेना, देना और मांगना अपराध माना गया है. इसके बावजूद देश के कई हिस्सों में यह प्रथा आज भी खुले या छिपे रूप में जारी है. समाज में कई परिवार अब भी शादी को प्रतिष्ठा और आर्थिक लेन-देन से जोड़कर देखते हैं. खासतौर पर पढ़े-लिखे और नौकरीपेशा लड़कों की शादी में दहेज की मांग अधिक देखने को मिलती है.

सरकारी नौकरी क्यों बन गई ‘दहेज का पैमाना’?

भारतीय समाज में सरकारी नौकरी को आज भी स्थायी, सुरक्षित और प्रतिष्ठित माना जाता है. यही वजह है कि एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे या राज्य सरकारी सेवाओं में चयनित युवकों की शादी में दहेज की रकम कई गुना बढ़ जाती है. कई परिवार खुले तौर पर कार, फ्लैट, नकद रुपये, सोना और महंगे गिफ्ट्स की मांग करते हैं. कई मामलों में शादी से पहले ही रकम तय कर ली जाती है, जिसे सामाजिक प्रतिष्ठा का हिस्सा मान लिया गया है.

आईएएस और आईआईटी टैग बना ‘स्टेटस सिंबल’

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई राज्यों में आईएएस, आईपीएस और आईआईटी जैसे टैग शादी के बाजार में स्टेटस सिंबल बन चुके हैं. लड़के की डिग्री और नौकरी जितनी बड़ी होती है, दहेज की मांग भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है. कई मामलों में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के लिए 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपये तक दहेज मांगे जाने की बातें सामने आई हैं. वहीं डॉक्टर और इंजीनियर दूल्हों के लिए 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक की डिमांड की जाती है. सरकारी क्लर्क, शिक्षक और अन्य स्थायी नौकरी वाले युवकों के लिए भी 5 से 15 लाख रुपये तक दहेज दिए जाने की खबरें सामने आती रहती हैं. इसके अलावा कार, गहने, फर्नीचर और महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मांग का हिस्सा बन जाते हैं.

पढ़ाई और नौकरी को बना दिया गया सौदा

विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति समाज में शिक्षा और रोजगार को लेकर खतरनाक मानसिकता को दिखाती है. पढ़ाई और नौकरी, जो आत्मनिर्भरता और सम्मान का माध्यम होनी चाहिए, उसे कई परिवार आर्थिक फायदे का जरिया बना चुके हैं. इस सोच का सबसे बड़ा असर महिलाओं और उनके परिवारों पर पड़ता है. कई परिवार दहेज की मांग पूरी करने के लिए कर्ज तक लेने को मजबूर हो जाते हैं.

कानून से ज्यादा जरूरी है सोच बदलना

सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि केवल कानून बनाने से दहेज प्रथा खत्म नहीं होगी. इसके लिए समाज की मानसिकता बदलना जरूरी है. जब तक शादी को सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक लेन-देन से जोड़कर देखा जाएगा, तब तक दहेज जैसी कुप्रथा पूरी तरह खत्म नहीं हो पाएगी. विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि पढ़े-लिखे और उच्च पदों पर बैठे लोगों को इस मुद्दे पर उदाहरण पेश करना चाहिए, ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए.