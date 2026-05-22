Dowry Prohibition Act 1961: दहेज कानून क्या होता है? महिलाओं को कौन सी अधिनियम की धाराएं देती है सेफटी?

Dowry Prohibition Act 1961: दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक पुरानी और गंभीर सामाजिक समस्या है, जो आज भी विभिन्न रूपों में मौजूद है. मॉडर्न समय में शिक्षा और जागरूकता बढ़ने के बावजूद दहेज से जुड़े अपराध और उत्पीड़न के मामले सामने आते रहते हैं. ये समस्या महिलाओं के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा पर सीधा प्रभाव डालती है. दहेज के कारण कई परिवारों में तनाव, हिंसा और गंभीर अपराध तक हो जाते हैं.

दहेज प्रथा का मतलब शादी के समय या उससे पहले या बाद में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को धन, संपत्ति, गहने, वाहन या अन्य वस्तुएं देने या मांगने से है. ये परंपरा समय के साथ एक सामाजिक कुरीति का रूप ले चुकी है. कई मामलों में दहेज की मांग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है, जिससे महिलाओं के साथ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती हैं.

दहेज प्रथा की सामाजिक स्थिति

आज भी कई क्षेत्रों में दहेज को शादी का जरूरी हिस्सा माना जाता है. इसके कारण अनेक लड़कियों और उनके परिवारों को आर्थिक और मानसिक दबाव झेलना पड़ता है. दहेज के चलते कई बार विवाह के बाद महिलाओं के साथ क्रूरता और अत्याचार की घटनाएं भी सामने आती हैं. ये समस्या समाज में असमानता और लैंगिक भेदभाव को भी बढ़ावा देती है.

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 क्या है?

दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने दहेज निषेध अधिनियम, 1961 लागू किया. इस कानून के अनुसार दहेज देना, लेना या मांगना एक दंडनीय अपराध है. इस अधिनियम का मेन उद्देश्य समाज से दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त करना और महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है.

दहेज की कानूनी परिभाषा

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 के अनुसार, दहेज में वो सभी संपत्ति या मूल्यवान वस्तुएं शामिल हैं जो विवाह के समय, उससे पहले या बाद में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से दी या ली जाती हैं. इसमें नकद, गहने, वाहन या अन्य संपत्ति शामिल हो सकती है.

दहेज से संबंधित अपराध और सजा

धारा 3 – दहेज देना या लेना- यदि कोई व्यक्ति दहेज देता या लेता है, तो उसे कम से कम 5 साल की सजा और ₹15,000 या दहेज की कीमत के बराबर जुर्माना हो सकता है.

धारा 4 – दहेज की मांग करना- दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मांग करना अपराध है. इसमें 6 महीने से 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है.

धारा 4A – दहेज का विज्ञापन- दहेज से संबंधित किसी भी प्रकार का विज्ञापन देना भी अपराध है, जिसके लिए 6 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है.

धारा 7 और 8 – न्यायिक प्रक्रिया- इस अधिनियम के मामलों की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है. इसके अंतर्गत आने वाले अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य होते हैं.

दहेज मृत्यु (धारा 304B IPC)

यदि किसी महिला की मृत्यु विवाह के 7 साल के भीतर दहेज उत्पीड़न या क्रूरता के कारण होती है, तो उसे दहेज मृत्यु माना जाता है. ऐसे मामलों में दोषी को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.

क्रूरता से सुरक्षा (धारा 498A IPC)

यदि पति या उसके रिश्तेदार किसी महिला के साथ क्रूरता करते हैं, तो उन्हें 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है. ये प्रावधान महिलाओं को घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न से सुरक्षा देता है.