Dog’s Case: दिल्ली के करीब 10 लाख स्ट्रीट डॉग्स को लगाई जाएगी माइक्रोचिप.

Published By: Swarnim Suprakash
Published: September 10, 2025 20:40:00 IST

नई दिल्ली से मनोहर केसरी की रिपोर्ट 
Dog’s Case: दिल्ली में लगातार कुत्तों के काटने और रेबीज के बढ़ रहे मामलों को लेकर दिल्ली सरकार ने बुधवार को एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठक की. इस बोर्ड की बैठक भी सालों बाद हुई है। इसकी अध्यक्षता विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने की। इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्पराम पर चर्चा हुई. आगामी विश्व रेबीज़ दिवस के मद्देनजर देश की राजधानी दिल्ली में रेबीज़ नियंत्रण के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए जाएंगे. इसके तहत करीब 10 लाख डॉग्स को माइक्रोचिप लगाना, डॉग बाइट मामलों की रोकथाम और टीकाकरण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण जैसे अहम् कदम शामिल होंगे. कपिल मिश्रा ने निर्देश दिया कि जल्द ही डॉग सेंसस और मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाए ताकि सटीक आंकड़े मिल सकें और भविष्य की कार्ययोजनाएँ मजबूत हो सके.

पेट शॉप्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य 

इसके अलावा, इस बैठक में दिल्ली में पेट शॉप्स (pet shops) का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने  और इसके लिए एक विशेष मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करने का फैसला लिया गया. साथ ही, इसमें दिल्ली एडवाइजरी बोर्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से दिल्ली एनिमल वेलफेयर बोर्ड को फंड ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा गया. बोर्ड की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्टैंडिंग कमेटी और अन्य उप-समितियों के गठन, नए स्टाफ की भर्ती और बोर्ड की अलग अलग विषयों पर खर्च की स्वीकृति देने पर सहमति बनी.

कपिल मिश्रा ने अधिकारियों को विश्व रेबीज़ दिवस से पहले रेबीज़ नियंत्रण से जुड़ा डिटेल स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने को भी कहा है.

उन्होंने ने पशु कल्याण के लिए समुचित फंड उपलब्ध कराने और हर जिले में एनिमल वेलफेयर कमेटी, शिक्षा विभाग के साथ जागरूकता अभियान और जल्द ही एक एनिमल मार्केट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करने का आदेश भी दिया ताकि पशु बाजारों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।

