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Honey Trap: पहले दोस्ती, फिर दबाव! हुस्न का जाल बिछाकर सेना तक पहुंचने की कोशिश; ISI का एजेंट नेटवर्क हुआ बेनकाब

Doda Honey Trap: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर एक महिला ISI एजेंट के संपर्क में था. महिला एजेंट युवक पर भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी जुटाने का दबाव बना रही थी. जानकारी न देने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही थीं.

By: Preeti Rajput | Published: June 1, 2026 8:18:31 AM IST

हुस्न का जाल बिछाकर सेना तक पहुंचने की कोशिश
हुस्न का जाल बिछाकर सेना तक पहुंचने की कोशिश


Doda Honey Trap: जम्मू-कश्मीर के डोडा से एक जानकारी सामने आई है. यहां के एक युवक को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक महिला एजेंट ने फंसाने की कोशिश की. महिला ने युवक को अपने जान में फंसाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया. जानकारी के मुताबिक, एजेंट ने युवक से पहले दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की, फिर उससे भारतीय सेना की तैनाती और सेना से जुड़ी कुछ संवेदनशील जानकारी पानी की कोशिश की. लेकिन जब युवक ने सेना से जुड़ी जानकारी देने से मना कर दिया, तो वह उसे मारने की धमकियां देने लगी. 

सेना की जानकारी लेने की कोशिश 

सुत्रों के मुताबित, जब युवक ने उस एजेंट को सेना की खुफिया जानकारी देने से मना किया तो महिला एजेंट ने उसे उसकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी. केवल यही नहीं ISI से जुड़े कई अन्य सोशल मीडिया हैंडल और व्यक्तियों ने भी युवक से संपर्क करने की कोशिश की. साथ ही उसने परिवार को जान से मारने की धमकी दी. सभी का मकसद भारतीय सेना से जुड़ी खूफिया जानकारी के बारे में पता लगाना था. युवक को भारतीय सेना ने जानकारी के बदेल 2 लाख का ऑफर भी दिया था. 

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पैसों का दिया लालच 

युवक को एजेंट ने मासिक वेतन का भी लालच दिया. ISI ने पैसों के बदले उसे राजौरी के भीतर अपना नेटवर्क बनाने और स्थानीय स्तर पर सहयोगियों की भर्ती का काम सौंपा था. हालांकि, मामला और बढ़ता इससे पहले डोडा पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की और युवक को जानकारी देने से पहले ही बचा लिया. पुलिस की समझदारी और तत्परता के कारण संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान के हाथ लगने से बच गई. 

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जांच में जुटी एजेंसियां 

भारत की सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं. ISI के इस नेटवर्क से जुड़े सभी संपर्कों की पड़ताल भी की जा रही है. पुलिस युवक से पूछताछ कर महिला एजेंट के बारे में जानकारी जुटा रही है. 

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Tags: home-hero-pos-6Honey trapjammu kashmir
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