Sanatan Dharma: ‘लोगों को विभाजित करता है सनातन धर्म, इसे…’, उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर दिया विवादित बयान

Udhayanidhi Stalin On Sanatan Dharma: तमिलनाडु के पूर्व उपमख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने फिर से सनातन को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिससे विवाद बढ़ गया है. द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) नेता उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि सनातन धर्म लोगों को विभाजित करता है और इसे समाप्त होना चाहिए.

इस दौरान उन्होंने नई सरकार के हालिया शपथ ग्रहण समारोह के संबंध में एक विशिष्ट शिकायत को उजागर करते हुए कहा कि राज्य के गीत को उसकी पारंपरिक प्राथमिकता के बजाय क्रम में तीसरे स्थान पर धकेल दिया गया.

स्टालिन ने सीएम विजय थलापति से कहा- “आपकी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुई ऐसी घटना एक गलती थी और आपको इस विधानसभा में इसे दोबारा होने नहीं देना चाहिए. हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे.’’

‘तमिल थाई वझथु’ को हमेशा पहला स्थान मिलना चाहिए- स्टालिन

उन्होंने कहा कि न केवल विधानसभा में, बल्कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम या तमिलनाडु में आयोजित किसी भी कार्यक्रम में, ‘तमिल थाई वझथु’ को हमेशा पहला स्थान दिया जाना चाहिए.

डीएमके नेता ने कहा- ‘‘मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस पर कभी समझौता न हो. हमें अपने अधिकारों और परंपराओं की रक्षा के लिए बहुत सतर्क रहना होगा.’’ उन्होंने दावा किया कि इस परंपरा से हटने से राज्य के लोगों में काफी आक्रोश है और उन्हें सदमा लगा है.

‘सरकार के प्रदर्शन पर नजर रखता रहेगा विपक्ष’

साथ ही उन्होंने सदन को 2023 की उस घटना की भी याद दिलाई, जब सरकार ने राज्यपाल द्वारा प्रोटोकॉल में बदलाव करने के प्रयासों का विरोध किया था. द्रविड़ मॉडल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार के प्रदर्शन पर नजर रखता रहेगा ताकि ‘‘सब के लिए सब कुछ’’ के सिद्धांत को बरकरार रखा जाए.

बता दें कि इससे पहले उदयनिधि ने 2023 में भी इसी तरह की टिप्पणी की थी जिससे एक बड़ा विवाद पैदा हो गया था. उन्हें हिंदू समर्थक संगठनों की आलोचना का शिकार होना पड़ा और उनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज कराए गए थे.