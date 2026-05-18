6 महीने में गिर जाएगी विजय की सरकार, स्टालिन की वापसी तय! इस नेता के दावे से मचा सियासी हड़कंप

Anitha Radhakrishnan on Vijay Government: तमिलनाडु की राजनीति में इस समय ज़बरदस्त हलचल है. डीएमके (DMK) के सीनियर नेता और तिरुचेंदूर से विधायक अनीता राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और उनकी पार्टी टीवीके (TVK) की गठबंधन सरकार पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि विजय की यह सरकार छह महीने भी नहीं टिक पाएगी और पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन बहुत जल्द सत्ता में वापसी करेंगे.

अनीता राधाकृष्णन ने क्या कहा?

एक पार्टी कार्यक्रम में राधाकृष्णन ने टीवीके के बड़े नेता आधाव अर्जुना को खुली चुनौती देते हुए कहा, ‘यह सरकार सिर्फ चार महीने और चलेगी. अर्जुना में अगर हिम्मत है, तो विधायक पद से इस्तीफा दें, मैं भी इस्तीफा देता हूँ. आएं और मेरे गढ़ तिरुचेंदूर में मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं. यह हमारा इलाका है, हम यहाँ किसी को भी हरा देंगे.’ आपको बता दें कि तिरुचेंदूर सीट पर पिछले 25 सालों से राधाकृष्णन का ही कब्ज़ा है (पहले AIADMK से और 2009 से DMK से).

कोलाथुर के वोटरों पर फूटा गुस्सा

चुनाव में DMK को सबसे बड़ा झटका तब लगा था जब खुद एम.के. स्टालिन अपनी पारंपरिक कोलाथुर सीट से चुनाव हार गए. उन्हें DMK के ही एक पूर्व नेता वी.एस. बाबू ने हराया, जो विजय की पार्टी में शामिल हो गए थे. इस हार पर स्टालिन का बचाव करते हुए राधाकृष्णन ने वोटरों को ‘बेकार’ तक कह डाला. उन्होंने कहा, ‘हमारे नेता स्टालिन ने कोलाथुर को सिंगापुर जैसा बना दिया था लेकिन वहां के लोग कद्र नहीं समझ पाए. हमारे ‘थलाइवर’ (नेता) ही अगले मुख्यमंत्री होंगे.’ फिलहाल इस बयान पर मुख्यमंत्री विजय या उनकी पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है.

क्यों मंचा है यह सियासी घमासान?

यह पूरी बयानबाज़ी टीवीके और डीएमके के बीच चल रही सत्ता की जंग का हिस्सा है. दरअसल, विजय की चुनावी जीत को तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है. 62 साल का रिकॉर्ड टूटा, विजय की पार्टी टीवीके ने अकेले 108 सीटें जीतकर राज्य में दशकों पुराना डीएमके और एआईएडीएमके का राज बदल दिया. बहुमत (118) के लिए विजय को 10 सीटों की ज़रूरत थी. उन्होंने कांग्रेस, लेफ्ट और वीसीके (VCK) के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बना ली. चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी पार्टियां पहले डीएमके की पक्की दोस्त हुआ करती थीं. भारी ड्रामे के बीच विजय मुख्यमंत्री बने और विधानसभा में 144 वोट हासिल कर अपनी सरकार बचा ली. यहाँ तक कि विपक्ष (AIADMK) के भी कुछ विधायकों ने बगावत करके विजय के पक्ष में वोट दे दिया था. तभी से डीएमके बौखलाई हुई है और लगातार विजय सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही है.