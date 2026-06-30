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चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया पर DMK-AAP समेत 23 दलों ने उठाए सवाल, मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र, मांगे जवाब

CJI Suryankant: डीएमके और आम आदमी पार्टी सहित 23 विपक्षी दलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को चुनाव आयोग की विशेष गहन समीक्षा (SIR) और अन्य संबंधित मुद्दों पर एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 30, 2026 1:04:45 PM IST

चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया पर DMK-AAP समेत 23 दलों ने उठाए सवाल
चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया पर DMK-AAP समेत 23 दलों ने उठाए सवाल


मंगलवार को 23 विपक्षी दलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को पत्र लिखकर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई. पत्र में दलों ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) पर चुनावों के संचालन में पक्षपात के आरोप लगाए और चुनाव परिणामों में कथित हेरफेर की आशंका व्यक्त करते हुए न्यायपालिका से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की.

किसने किए हस्ताक्षर?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, डीएमके और आम आदमी पार्टी (AAP) समेत 23 विपक्षी दलों ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं. इनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (TMC), समाजवादी पार्टी और कई अन्य दल भी शामिल हैं. सूत्रों के अनुसार, चार पन्नों के इस पत्र में देशभर में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं. विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कथित तौर पर सत्तारूढ़ दल के पक्ष में कर रहा है. इस लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे , विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की संयोजक ममता बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं.

जयराम रमेश ने क्या कहा?

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, ‘8 जून, 2026 को आयोजित भारत जनबंधन की बैठक में 21 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सदस्य ने भाग लिया, जहां भारत के चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव से संबंधित अन्य मुद्दों पर भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को संयुक्त पत्र लिखने का निर्णय लिया गया. तदनुसार, 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त पत्र आज भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया गया है.’ उन्होंने आगे कहा, ‘विपक्षी दल दृढ़ता से एकजुटता, एकता और प्रतिरोध के सिद्धांत पर टिके हुए हैं.’



कांग्रेस अध्यक्ष ने की थी घोषणा

जून में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई नवीनतम इंडिया गठबंधन की बैठक में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने घोषणा की कि विपक्षी दल मुख्य न्यायाधीश को SIR मतदाता सूचियों में हेरफेर और चुनावों की निष्पक्षता के बारे में उठाए गए गंभीर सवालों के संबंध में एक पत्र भेजेंगे. हालांकि मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र पर डीएमके और आम आदमी पार्टी के हस्ताक्षर इस बात का संकेत देते हैं कि दोनों पार्टियां उन प्रमुख मुद्दों पर एकमत हैं जो सभी पार्टियों को प्रभावित करते हैं. लेकिन विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने अल्पावधि में किसी भी तरह की गहरी भागीदारी से इनकार किया है.

यह खबर भी पढ़ें: Ketan Murder Case: केतन हत्याकांड मामले में आज कोर्ट में क्या बहस हुई, सिया ने हाथ उठाकर क्या कहा? चेतन के पिता का सनसनीखेज दावा

Tags: CJI SuryankantElection Commisionsir
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