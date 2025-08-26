Home > देश > RSS का गीत गाकर महापाप कर गए डीके शिवकुमार! मांगी माफी, गांधी परिवार को भगवान बताते हुए खाई ये कसम

DK Shivakumar: डीके शिवकुमार ने इस विवाद को दरकिनार करते हुए अपनी राजनीतिक आस्था पर ज़ोर दिया। उन्होंने साफ़ कहा कि गांधी परिवार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी ही मरूँगा।

Published By: Ashish Rai
Published: August 26, 2025 16:03:08 IST

DK Shivakumar (डीके शिवकुमार)

RSS Song Row: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने हाल ही में विधानसभा में विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरएसएस का राष्ट्रगान गाया। इस पर उठे विवाद को लेकर उन्होंने मंगलवार (26 अगस्त 2025) को मीडिया से बात की और स्थिति स्पष्ट की। डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रगान आरएसएस की तारीफ करने के लिए नहीं, बल्कि विपक्षी नेता आर. अशोक पर निशाना साधने के लिए गाया था। शिवकुमार ने कहा, “अगर मेरी टिप्पणी से किसी को ठेस पहुँची है, तो मैं माफ़ी माँगता हूँ, लेकिन यह माफ़ी किसी राजनीतिक दबाव में नहीं है।” उनके मुताबिक, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया और जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई।

कांग्रेस और गांधी परिवार के प्रति प्रतिबद्धता

डीके शिवकुमार ने इस विवाद को दरकिनार करते हुए अपनी राजनीतिक आस्था पर ज़ोर दिया। उन्होंने साफ़ कहा कि गांधी परिवार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी ही मरूँगा। उन्होंने गांधी परिवार को अपनी राजनीतिक आस्था का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार मेरा भगवान है और मैं उसका भक्त हूँ। इसके अलावा, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अपने तीन दशक लंबे जुड़ाव को भी याद किया।

व्यक्तिगत और राजनीतिक संघर्षों का ज़िक्र

डीके शिवकुमार ने कांग्रेस के प्रति अपनी वफ़ादारी दिखाने के लिए अपने कठिन संघर्षों का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि एक बार जब सरकार संकट में थी, तब उन्होंने तकरीबन 200 विधायकों को एकजुट किया था। तिहाड़ जेल में बिताए समय और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामलों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इन सबके बावजूद उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। उन्होंने महात्मा गांधी की 100वीं जयंती पर 100 कांग्रेस भवन बनाने का प्रस्ताव रखा था और उन्हें पार्टी का मंदिर बताया था।

राजनीतिक महत्व

शिवकुमार का यह बयान कर्नाटक और राष्ट्रीय राजनीति में बेहद अहम माना जा रहा है। यह कांग्रेस के अंदर उनकी केंद्रीय भूमिका और गांधी परिवार के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। साथ ही, यह संदेश भी देता है कि वो (डीके शिवकुमार) किसी भी विवाद के बावजूद पार्टी और गांधी परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं।

Tags: rss song row
