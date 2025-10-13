Home > देश > गोला-बारूद से कोई नुकसान नहीं, फुलझड़ी से…भड़के कुमार विश्वास, किसे सुना डाली खरी-खरी!

गोला-बारूद से कोई नुकसान नहीं, फुलझड़ी से…भड़के कुमार विश्वास, किसे सुना डाली खरी-खरी!

Kumar Vishwas: डॉ. कुमार विश्वास ने आतिशबाजी को लेकर एक अहम बयान दिया है.उन्होंने यूक्रेन-रूस युद्ध का हवाला देते हुए दिवाली पर पटाखों का विरोध करने वालों पर तंज कसते हुए करारा जवाब दिया है.

By: Ashish Rai | Published: October 13, 2025 10:10:22 PM IST

Kumar Vishwas
Kumar Vishwas

Diwali Firecrackers: जैसे-जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, एक बार फिर पटाखों पर बैन को लेकर बहस तेज हो गई है. बढ़ते वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संकट को देखते हुए देश के कई राज्यों ने पटाखों की बिक्री और उपयोग पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. प्रशासन का कहना है कि यह फैसला नागरिकों की सेहत और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. वहीं अब मशहूर हिंदी कवि डॉ. कुमार विश्वास ने आतिशबाजी को लेकर एक अहम बयान दिया है.

मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन के दौरान, उन्होंने यूक्रेन-रूस युद्ध का हवाला देते हुए दिवाली पर पटाखों का विरोध करने वालों पर तंज कसते हुए करारा जवाब दिया है. कवि कुमार विश्वास का ये बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

Durgapur Gangrape Case: कौन है 5वां आरोपी? दरिंदे को बंगाल पुलिस ने दबोचा; अब मिलेगी मौत से भी बदतर सजा!

कुमार विश्वास ने कसा तंज- गोले-बारुद से ओजोन सुरक्षित रही

मुंबई के षणमुखानंद हॉल में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. विश्वास ने कहा, “पिछले तीन वर्षों से यूक्रेन और रूस आपस में युद्ध कर रहे हैं. इस दरम्यान उन्होंने भारी मात्रा में गोला-बारूद बर्बाद किया. गाजा में भी यही स्थिति है.” उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि इतने बड़े पैमाने पर हुए युद्ध के बावजूद ओजोन परत सुरक्षित रही.

चार फुलझड़ियों से ओजोन परत में एक बड़ा छेद हो जाएगा

डॉ. विश्वास ने भारत के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और उसके बाद पाकिस्तान के साथ उपजे तनाव को भारत का ‘वॉर्मअप’ बताते हुए कहा कि इन घटनाओं से ओजोन परत पर कोई असर नहीं पड़ा. उन्होंने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा कि दिवाली पर जलाई गई चार फुलझड़ियों से ओजोन परत में एक बड़ा छेद हो जाएगा.

उन्होंने आगे तंज कसा, “ओजोन में चार फुलझड़ियों से इतना बड़ा छेद हो जाएगा कि उसमें से बहुत सारे बुद्धिजीवी ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे.” उनका यह बयान आतिशबाजी के पर्यावरणीय प्रभावों पर चल रही बहस को संबोधित करता है.

हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने की एक सुनियोजित साजिश

गौरतबह है कि हर बार की तरह इस बार भी पटाखों को बैन किए जाने का मांग को हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने की एक सुनियोजित साजिश ही मानी जा रही है. पर्यावरण को केवल एक बहाना बनाया जाता है. हिंदू संगठनों और समर्थकों का कहना है कि न्‍यू इयर के जश्न और दुनिया भर में आतिशबाजी होती है लेकिन उस पर कोई आपत्ति नहीं की जाती लेकिन दिवाली पर एक दिन पटाखा जलाने से पर्यावरण को नुकसान होने का हवाला दिया जाने लगता है.

जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव: बीजेपी ने उतारे उम्मीदवार, नहीं लड़ेगी कांग्रेस, CM अब्दुल्ला ने बताया समीकरण

Tags: Diwali Firecrackers Pollution DebateKumar Vishwas
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
गोला-बारूद से कोई नुकसान नहीं, फुलझड़ी से…भड़के कुमार विश्वास, किसे सुना डाली खरी-खरी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

गोला-बारूद से कोई नुकसान नहीं, फुलझड़ी से…भड़के कुमार विश्वास, किसे सुना डाली खरी-खरी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गोला-बारूद से कोई नुकसान नहीं, फुलझड़ी से…भड़के कुमार विश्वास, किसे सुना डाली खरी-खरी!
गोला-बारूद से कोई नुकसान नहीं, फुलझड़ी से…भड़के कुमार विश्वास, किसे सुना डाली खरी-खरी!
गोला-बारूद से कोई नुकसान नहीं, फुलझड़ी से…भड़के कुमार विश्वास, किसे सुना डाली खरी-खरी!
गोला-बारूद से कोई नुकसान नहीं, फुलझड़ी से…भड़के कुमार विश्वास, किसे सुना डाली खरी-खरी!