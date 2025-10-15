Haldiram’s Sweets: त्योहारों की मिठास में घुला जहर, हल्दीराम की Expiry Date वाली मिठाई ने मचाई हलचल

Diwali 2025 Sweet Scandals : दिवाली का त्योहार आते ही लोग मिठाइयों और स्नैक्स की खरीदारी में जुट जाते हैं. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने हल्दीराम जैसी मशहूर कंपनी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया है. वीडियो में एक लड़की हल्दीराम के स्टोर में नजर आ रही है, जो दिवाली की खरीदारी कर रही थी.

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

लड़की ने एक डब्बा कोकोनट बर्फी उठाई, लेकिन जैसे ही उसने डब्बे पर लिखा मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट देखा, वो हैरान रह गई. इस डब्बे की मैन्युफैक्चर डेट लगभग दो महीने पहले की थी और एक्सपायरी डेट सिर्फ दो दिन दूर थी. यानी ये मिठाई दिवाली से पहले ही खराब होने वाली थी.

ग्राहक की नाराजगी

वीडियो में लड़की कहती है, “देखो ये सामान दिवाली सेल में रखा हुआ है और दो दिन बाद ही expire हो जाएगा.” इस बात से साफ है कि ग्राहक को कंपनी की इस लापरवाही पर काफी गुस्सा है. वो कहती है कि हल्दीराम त्योहार के मौके पर अपने मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे ग्राहकों को नुकसान ही क्यों न हो.

Haldiram Scandals : हल्दीराम की जिम्मेदारी

त्योहारों पर मिठाई की खरीदारी करने वाले लोग गुणवत्ता और ताजगी की उम्मीद रखते हैं. लेकिन अगर कोई ब्रांड इस तरह की लापरवाही करता है तो उसकी विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल उठता है. हल्दीराम जैसी बड़ी कंपनी से उम्मीद की जाती है कि वे अपने कस्टमरों को अच्छा और ताजा सामान उपलब्ध कराएं.

कस्टमरों के लिए चेतावनी

ये वीडियो एक चेतावनी भी है कि त्योहारों पर खरीदारी करते समय हम सभी को सामान की मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट जरूर चेक करनी चाहिए. केवल ब्रांड नाम पर भरोसा करना सही नहीं है, बल्कि हर बार सामान की ताजगी की पुष्टि करनी जरूरी है.

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने हमें याद दिलाया है कि त्योहारों के दौरान भी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है. हल्दीराम जैसी बड़ी कंपनी से भी उम्मीद रहती है कि वे अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी बरतें, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए सामान लेते वक्त सतर्क रहें.