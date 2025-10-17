Diwali Bank Holidays 2025 : दिवाली 2025 पर बैंक हॉलिडे को लेकर फैली भारी CONFUSION, जानिए आपके राज्य में कब बंद रहेंगे बैंक ?

Diwali Bank Holidays 2025 : दिवाली का त्योहार भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के अलग-अलग हिस्सों में ये पर्व अलग-अलग दिनों पर मनाया जाता है? 2025 में भी दिवाली का दिन कुछ राज्यों में 20 अक्टूबर को और कुछ में 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इसी कारण बैंक हॉलिडे को लेकर भी कई राज्यों में अलग-अलग नियम लागू होंगे. इस लेख में हम आपको दिवाली के दौरान भारत में बैंक हॉलिडे के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, ताकि आप अपने वित्तीय कामों की सही योजना बना सकें.

दिवाली के दिनांक में क्षेत्रीय भिन्नता क्यों?

भारत का चंद्र कैलेंडर विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग तरीके से समझा जाता है, इसलिए दिवाली का दिन भी पूरे देश में एक जैसा नहीं होता. 2025 में अधिकांश राज्यों में दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जबकि कुछ राज्यों में यह 21 अक्टूबर को गोडधरण पूजा के साथ मनाई जाएगी. इस वजह से बैंक हॉलिडे की तिथियों में भी विभिन्नता देखने को मिलती है.

अक्टूबर 2025 में बैंक हॉलिडे का राज्यवार विवरण

18 अक्टूबर (शनिवार) – धनतेरस: पूरे देश में बैंक खुलेंगे.

19 अक्टूबर (रविवार) – छोटी दिवाली: पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.

20 अक्टूबर (सोमवार) – दिवाली: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, असम, और कई अन्य राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.

22 अक्टूबर (मंगलवार) – गोडधरण पूजा: गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक जैसे राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.

23 अक्टूबर (बुधवार) – भाई दूज: गुजरात, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे.

27-28 अक्टूबर – छठ पूजा: पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में बैंक बंद रहेंगे.

31 अक्टूबर – सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती: गुजरात में बैंक बंद रहेंगे.

आरबीआई के दिशानिर्देश और बैंक हॉलिडे

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के तहत सभी बैंक रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को अवश्य बंद रहते हैं. दिवाली जैसे त्योहारों पर बैंक हॉलिडे राज्यीय परंपराओं और सरकारी कैलेंडर के अनुसार तय होते हैं.

2025 में दिवाली की तारीख को लेकर कुछ भ्रम जरूर था, क्योंकि कुछ कैलेंडर पर ये 20 अक्टूबर है और कुछ पर 21 अक्टूबर. लेकिन आधिकारिक सरकार के कैलेंडर के अनुसार, 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी और अधिकांश राज्यों में बैंक उस दिन बंद रहेंगे.

बैंक हॉलिडे के बीच वित्तीय योजना कैसे बनाएं?

बैंक की लगातार छुट्टियों के कारण वित्तीय लेन-देन में बाधा आ सकती है. इसलिए दिवाली सप्ताह में नकद निकासी, चेक क्लियरिंग और अन्य बैंकिंग कार्यों को पहले से प्लान करना आवश्यक है. इस दौरान ऑनलाइन बैंकिंग विकल्पों का भी उपयोग बढ़ाना समझदारी होगी.

दिवाली का त्योहार जहां खुशियां और रोशनी लेकर आता है, वहीं बैंक हॉलिडे की योजना भी जरूरी होती है ताकि वित्तीय कार्य प्रभावित न हों. अक्टूबर 2025 में दिवाली से जुड़े छुट्टियों के इस विस्तृत शेड्यूल को ध्यान में रखकर आप अपने वित्तीय कामों को सही समय पर पूरा कर सकते हैं.