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Divyastra Mk3: क्या है दिव्यास्त्र Mk3? किस कंपनी ने किया डेवलप, खासियत जान चीन-पाकिस्तान की खटिया हो जाएगी खड़ी

What is Divyastra Mk3: उत्तर प्रदेश में ‘दिव्यास्त्र Mk3’ ने सफलतापूर्वक हवा में उड़ान भरी. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इसे देश में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्यफैक्चर किए गए हैं.

By: Sohail Rahman | Published: August 18, 2026 3:31:15 PM IST

क्या है दिव्यास्त्र Mk3?
क्या है दिव्यास्त्र Mk3?


What is Divyastra Mk3: उत्तर प्रदेश में 11 अगस्त, 2026 को एक खास टेस्टिंग एयरस्ट्रिप पर एक शानदार, बिना पायलट वाला एयरक्राफ्ट तेजी से आगे बढ़ा और पहली बार भारत में बने जेट इंजन की ताकत से हवा में उड़ा. ऐसे में आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ‘दिव्यास्त्र Mk3’ देश में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किए गए जेट-पावर्ड ‘लोइटरिंग म्यूनिशन’ (एक तरह का हथियार जो टारगेट के पास हवा में मंडरा सकता है) है. जिसका पूरी तरह से देश में बना पावरप्लांट लगा है.

इसे लखनऊ की डिफेंस स्टार्टअप कंपनी ‘कावा UAV प्राइवेट लिमिटेड’ (होवरइट) ने डेवलप किया है, जिसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में है. इस प्लेटफॉर्म को शुरुआती कॉन्सेप्ट से लेकर पूरी तरह से हवा में काम करने वाले हथियार सिस्टम में बदलने में आठ महीने से भी कम समय लगा.

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क्या है ‘दिव्यास्त्र Mk3’

एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाला पावरप्लांट एक टर्बोजेट है, जिसे पूरी तरह से भारतीय प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी कंपनी ‘DG प्रोपल्शन’ ने बनाया है. ट्रायल के दौरान, इंजन ने सभी तय ऑपरेशनल पैरामीटर्स को पूरा किया, जिससे साबित होता है कि देश में कॉम्प्लेक्स एयरोस्पेस प्रोपल्शन सिस्टम बनाने की क्षमता बढ़ रही है. यह कामयाबी तेजी से काम पूरा करने की क्षमता को दिखाती है. ‘दिव्यास्त्र Mk3’ प्रोग्राम 2026 की शुरुआत में शुरू हुआ और अगस्त के बीच में इसकी उड़ान भी हो गई, जबकि इसमें विदेशी अहम सब-सिस्टम या इम्पोर्टेड जेट इंजन का इस्तेमाल नहीं किया गया.



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चीन और पाकिस्तान के लिए खड़ी होगी मुसीबत?

चीन और पाकिस्तान के लिए इस उड़ान का महत्व सिर्फ उड़ान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सिस्टम जिस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, वह ज्यादा अहम है. यह भारत में बना जेट पावर्ड प्रिसिजन-स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है जो सशस्त्र बलों को सीमा के पास या सीमा पार टैक्टिकल एसेट्स को निशाना बनाने के लिए तेज और अपेक्षाकृत कम लागत वाला विकल्प दे सकता है. इसकी गति, ज्यादा रेंज, ऑटोनॉमस ऑपरेशन और स्वदेशी प्रोपल्शन का कॉम्बिनेशन सीमा पर संघर्ष की स्थिति में भारत की तेजी से प्रतिक्रिया करने की क्षमता को मजबूत कर सकता है, साथ ही विदेशी इंजनों और जरूरी पुर्जों पर निर्भरता को भी कम कर सकता है.

भारत अपनी क्षमताओं का कर रहा विस्तार

यह उपलब्धि ऐसे समय में मिली है जब भारत अपनी घरेलू मानवरहित (unmanned) और प्रिसिजन-स्ट्राइक क्षमताओं का विस्तार कर रहा है. इससे पहले, DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल के पास एयर-टू-ग्राउंड और एयर-टू-एयर मोड में UAV-लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल (ULPGM)-V3 के फाइनल कॉन्फिगरेशन डेवलपमेंट ट्रायल पूरे किए थे. इस सिस्टम का परीक्षण एक इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करके किया गया था और इसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड और अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है, जिसमें UAV इंटीग्रेशन का काम न्यूस्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज द्वारा किया जा रहा है.

चीन और पाकिस्तान के लिए ऐसे सिस्टम का आना भारत की सीमाओं पर एक और सटीक हमला करने की क्षमता (precision-strike capability) को जोड़ सकता है, खासकर तब जब नई दिल्ली ऑटोनॉमस और बिना पायलट वाले युद्ध की तकनीकों का विस्तार कर रही है.

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Tags: Indian Army
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