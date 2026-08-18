Divyastra Mk3: क्या है दिव्यास्त्र Mk3? किस कंपनी ने किया डेवलप, खासियत जान चीन-पाकिस्तान की खटिया हो जाएगी खड़ी

What is Divyastra Mk3: उत्तर प्रदेश में 11 अगस्त, 2026 को एक खास टेस्टिंग एयरस्ट्रिप पर एक शानदार, बिना पायलट वाला एयरक्राफ्ट तेजी से आगे बढ़ा और पहली बार भारत में बने जेट इंजन की ताकत से हवा में उड़ा. ऐसे में आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ‘दिव्यास्त्र Mk3’ देश में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किए गए जेट-पावर्ड ‘लोइटरिंग म्यूनिशन’ (एक तरह का हथियार जो टारगेट के पास हवा में मंडरा सकता है) है. जिसका पूरी तरह से देश में बना पावरप्लांट लगा है.

इसे लखनऊ की डिफेंस स्टार्टअप कंपनी ‘कावा UAV प्राइवेट लिमिटेड’ (होवरइट) ने डेवलप किया है, जिसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में है. इस प्लेटफॉर्म को शुरुआती कॉन्सेप्ट से लेकर पूरी तरह से हवा में काम करने वाले हथियार सिस्टम में बदलने में आठ महीने से भी कम समय लगा.

क्या है ‘दिव्यास्त्र Mk3’

एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाला पावरप्लांट एक टर्बोजेट है, जिसे पूरी तरह से भारतीय प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी कंपनी ‘DG प्रोपल्शन’ ने बनाया है. ट्रायल के दौरान, इंजन ने सभी तय ऑपरेशनल पैरामीटर्स को पूरा किया, जिससे साबित होता है कि देश में कॉम्प्लेक्स एयरोस्पेस प्रोपल्शन सिस्टम बनाने की क्षमता बढ़ रही है. यह कामयाबी तेजी से काम पूरा करने की क्षमता को दिखाती है. ‘दिव्यास्त्र Mk3’ प्रोग्राम 2026 की शुरुआत में शुरू हुआ और अगस्त के बीच में इसकी उड़ान भी हो गई, जबकि इसमें विदेशी अहम सब-सिस्टम या इम्पोर्टेड जेट इंजन का इस्तेमाल नहीं किया गया.

The Sky Has Changed. INTRODUCING DIVYAASTRA Mk3. India’s first indigenous jet-powered loitering munition to take flight. 🇮🇳 Indian airframe.

Indian jet engine.

Indian autonomy.

Indian firepower. Powered by an indigenous jet engine developed by DG Propulsion, Divyastra Mk3… pic.twitter.com/O9Ne8K9YFZ — Hoverit (@KAWAUAVPVTLTD) August 16, 2026







यह भी पढ़ें – Chunav 2027: विनोद तावड़े को मिला यूपी में तीसरी बार भाजपा को जिताने का जिम्मा, सतीश पूनिया संभालेंगे पंजाब

चीन और पाकिस्तान के लिए खड़ी होगी मुसीबत?

चीन और पाकिस्तान के लिए इस उड़ान का महत्व सिर्फ उड़ान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सिस्टम जिस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, वह ज्यादा अहम है. यह भारत में बना जेट पावर्ड प्रिसिजन-स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है जो सशस्त्र बलों को सीमा के पास या सीमा पार टैक्टिकल एसेट्स को निशाना बनाने के लिए तेज और अपेक्षाकृत कम लागत वाला विकल्प दे सकता है. इसकी गति, ज्यादा रेंज, ऑटोनॉमस ऑपरेशन और स्वदेशी प्रोपल्शन का कॉम्बिनेशन सीमा पर संघर्ष की स्थिति में भारत की तेजी से प्रतिक्रिया करने की क्षमता को मजबूत कर सकता है, साथ ही विदेशी इंजनों और जरूरी पुर्जों पर निर्भरता को भी कम कर सकता है.

भारत अपनी क्षमताओं का कर रहा विस्तार

यह उपलब्धि ऐसे समय में मिली है जब भारत अपनी घरेलू मानवरहित (unmanned) और प्रिसिजन-स्ट्राइक क्षमताओं का विस्तार कर रहा है. इससे पहले, DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल के पास एयर-टू-ग्राउंड और एयर-टू-एयर मोड में UAV-लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल (ULPGM)-V3 के फाइनल कॉन्फिगरेशन डेवलपमेंट ट्रायल पूरे किए थे. इस सिस्टम का परीक्षण एक इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करके किया गया था और इसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड और अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है, जिसमें UAV इंटीग्रेशन का काम न्यूस्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज द्वारा किया जा रहा है.

चीन और पाकिस्तान के लिए ऐसे सिस्टम का आना भारत की सीमाओं पर एक और सटीक हमला करने की क्षमता (precision-strike capability) को जोड़ सकता है, खासकर तब जब नई दिल्ली ऑटोनॉमस और बिना पायलट वाले युद्ध की तकनीकों का विस्तार कर रही है.

यह भी पढ़ें – पायल की आवाज, 4 लड़कियों का अजीब बर्ताव और फिर भूत… महाराष्ट्र के हॉस्टल में ऐसा क्या हुआ था, जिससे 600 छात्र भाग गए?